La DJ B Jones anuncia una recaída de su cáncer linfático: "Un nuevo linfoma en la cabeza. Es increíblemente duro"

La DJ y productora Beatriz Martínez (43 años), conocida artísticamente como B Jones, ha encendido de nuevo las alarmas entre sus seguidores al confirmar la reaparición de la enfermedad que creía haber superado hace solo unos meses.

A través de sus perfiles oficiales, la artista ibicenca ha compartido un desgarrador y honesto testimonio en el que relata el varapalo que ha supuesto esta nueva recaída en su proceso de salud.

"Hace poco compartí con vosotros una de las noticias más felices de mi vida: había vencido al cáncer. Después de meses de quimioterapia y un trasplante de médula, por fin creía que todo había quedado atrás y que empezaba una nueva etapa", arrancaba explicando la DJ en su comunicado.

Sin embargo, el diagnóstico médico ha vuelto a torcer sus planes en pleno proceso de recuperación: "Pero, poco después, la vida volvió a darme un golpe: un nuevo linfoma, esta vez en otra zona de la cabeza".

"Sigo teniendo esperanzas"

El varapalo emocional ha sido demoledor para la DJ, que tras someterse a agresivos tratamientos de quimioterapia y al autotrasplante de médula, vislumbraba el retorno definitivo a los escenarios y a las cabinas de producción.

"Aceptar que todo esto aún no había terminado, después de haber pasado por tanto y de creer que por fin podía empezar a recuperarme, está siendo increíblemente duro", ha reconocido la artista sin paños calientes sobre el desgaste psicológico que implica reabrir el proceso oncológico.

No obstante, B Jones ha dejado claro que encara este nuevo bache con la misma determinación que la ha caracterizado durante todo su tratamiento: "Pero aquí estoy, asimilándolo y reuniendo fuerzas para afrontar una nueva batalla".

Lejos de dejar espacio al desaliento, la productora ha querido lanzar un mensaje cargado de resiliencia para sus miles de seguidores en todo el mundo. "No voy a decir que es fácil, porque no lo es. Pero sigo teniendo esperanza, ganas de vivir y mucho por lo que luchar. Toca volver a empezar. Una vez más. Porque esta historia todavía no ha terminado", ha concluido en su emotiva publicación.

Visibilidad sin tabúes

B Jones se convirtió en un referente absoluto de la escena dance internacional tras hacer historia al ser la primera artista española en actuar en el escenario principal (Mainstage) del festival Tomorrowland, en Bélgica.

Su brillante trayectoria profesional, caracterizada por giras mundiales y residencias en los mejores clubes de Ibiza, se vio abruptamente pausada cuando anunció públicamente que padecía un cáncer linfático.

Fue a principios de este 2026 cuando Jones anunció a sus seguidores que le habían detectado un tumor en la médula. A pesar de que en un principio el pronóstico no parecía ser grave, se cumplieron los peores pronósticos.

Tras meses de intenso tratamiento, la propia DJ celebró con enorme alegría el momento en que los médicos le confirmaron la remisión completa de la enfermedad tras el trasplante de médula.

Durante todo este trayecto, su hija Kiara (20) y amigas como Sofía Cristo (43) han sido uno de sus principales apoyos.

En este complejo periodo, B Jones ha destacado por querer visibilizar y compartir su caso en redes sociales de forma transparente, naturalizando la caída del cabello, los altibajos emocionales y el día a día en los hospitales. Una labor de divulgación con la que busca desestigmatizar el cáncer y acompañar a miles de personas que atraviesan procesos similares.