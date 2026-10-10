"Canto 100 veces mejor que él": la guerra de divos de Raphael y Julio Iglesias por una dolorosa traición que lograron olvidar

Ahora son íntimos amigos, pero hubo un tiempo que fueron rivales y no lo escondieron. En los años 80, Raphael (83 años) y Julio Iglesias (83) protagonizaron una guerra mediática, que Aquel -la serie sobre la vida del artista de Linares que Netflix ha estrenado este 9 de octubre- trae de nuevo a la actualidad.

Lo hace dedicando un capítulo entero -el séptimo- a una de las guerras entre divos de la canción que más titulares protagonizó y que hizo, por primera vez, perder la compostura a Raphael de cara a la opinión pública.

Cuando Julio irrumpió en la música, el de Jaén ya era un figura consagrada. Raphael había ganado tres premios en el Festival de Benidorm en 1962 y consolidó su popularidad con éxitos como Yo soy aquel, con la que representó a España en Eurovisión en 1966; volvió al certamen en 1967 con Hablemos del amor.

Rapahel en una imagen de archivo. Gtres

Julio, por su parte, saltó a la fama tras ganar Benidorm en 1968 con La vida sigue igual, triunfo que le abrió las puertas de la industria.

La rivalidad empezó a tomar forma pública cuando Iglesias entró en la discográfica CBS, la misma que la de Raphael. Este último lo tomó como una traición por parte de su productor, Manuel Alejandro, con el que ya nada volvió a ser igual.

El célebre arreglista compuso temas inmortales como Yo soy aquel, En carne viva, Qué sabe nadie, Cuando tú no estás y Como yo te amo.

Cuando a Raphael le preguntaron en uno de los late show americanos de máxima audiencia si había sitio para los dos en CBS, contestó: "Hombre, tan gordos no somos, cabemos los dos".

El compositor Manuel Alejandro. Getty Images

"Julio me llevaba las maletas"

Tras una actuación en el Teatro Teresa Carreño de Caracas, Raphael, movido por los celos, también habló ante periodistas y directivos de la discográfica y lanzó varias críticas a Iglesias.

Entre ellas, dijo que le sorprendía que alguien que "no sabía vocalizar" hubiera triunfado en un país donde la música era tan importante y afirmó: "Canto 100 veces mejor que él".

También recordó que quince años atrás "Julio Iglesias le llevaba las maletas y le llamaba maestro".

Según la serie, este hecho ocurrió en Marbella, cuando ambos se conocieron por primera vez. Se desprende de la ficción que tan solo Julio intentó ser gentil con él al ofrecerse a ayudarle con el equipaje.

La respuesta de Iglesias llegó semanas después cuando aseguró que "Raphael solo debería abrir la boca para cantar".

Fue Natalia Figueroa (87) quien habló con su marido para que frenara el bochorno y el espectáculo que estaba dando en los medios de comunicación.

La disculpa pública llegó tiempo después cuando Raphael pidió perdón: "Tiene mi respeto porque soy un profesional de 28 años y sé valorar perfectamente su labor, lo que ha hecho por él y por su país, que es España".

Julio Iglesias. Getty Images

Antes de eso, la serie escenifica la firma de la paz entre ambos con una invitación de Raphael a Julio Iglesias a una fiesta en su casa de Miami. En ella, Julio, que acudió acompañado por su pareja Miranda Rijnsburger, entierra el hacha de guerra y muestra al anfitrión su inmensa admiración por él.

Después de aquello, en 1993, las dos leyendas de la música española compitieron en la categoría de Mejor Álbum de Pop Latino en los Premios Grammy. Julio Iglesias estaba nominado por su disco Calor, mientras que Raphael Ave Fénix.

Sin embargo, el debutante Jon Secada (65) se llevó el galardón gracias a su exitoso álbum Otro día más sin verte, consolidándose como una de las grandes revelaciones de esa década.

Las últimas informaciones respecto a su relación apuntan a una amistad cordial. Tras la noticia del linfoma de Raphael, Julio le dedicó un mensaje público. "Has estado en muchas guerras y todas las has ganado, gracias a Dios. Te admiro y te quiero mucho, mi compañero de vida".