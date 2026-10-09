A solas con Patricia Cerezo: "El balance de mi matrimonio con Kiko es maravilloso. Estamos de mudanza para vivir juntos"

El 10 de julio de 2026 fue un día felicísimo y emotivo para la periodista y presentadora Patricia Cerezo (54 años). Contrajo matrimonio con su pareja sentimental, Kiko Gámez, el hombre que ha revolucionado -a mejor- su vida. Patricia está feliz, y eso se trasluce nada más verla.

Despliega su amplia -y contagiosa- sonrisa cuando va a tu encuentro -o más bien convive perenne con ella-, te hace sentir en casa, y en sus ojos brilla algo especial; el destello del amor, ese que, como diría Lola Flores, no se opera.

Tres meses después del casamiento, Cerezo no puede hacer un balance más positivo. "Es maravilloso", confiesa en su charla con EL ESPAÑOL, medio con el que se cita la periodista este pasado miércoles, 7 de octubre, en el Hotel Barceló Emperatriz, en el barrio de Salamanca de Madrid.

El motivo de esta entrevista obedece al estreno, este próximo 10 de octubre, de la tercera temporada de Aquí se hace, el espacio de Telemadrid, que recorre la Comunidad de Madrid para mostrar cómo se fabrican, cultivan y producen productos que se consumen en la región.

En el desayuno de presentación de este programa, producido por Tesseo Producciones, han estado presentes, además de Cerezo, Marta Manzano, fundadora y CEO de Tesseo Producciones y socia fundadora de Kravittal, y Ramón Camblor, director general de antena de Telemadrid.

Lo cierto es que Aquí se hace le está granjeando muchísimas alegrías y parabienes a Patricia, y la ha consolidado como una de las presentadoras más queridas de la Comunidad madrileña.

No hay, pues, parcela que no le sonría a Patricia. También siente gran orgullo por sus hijas, Natalia y Verónica, que un buen día decidieron, de común acuerdo con sus progenitores, ser anónimas, vivir fuera del foco. Y así desean seguir.

Se estrena la tercera temporada de Aquí se hace, en Telemadrid. Cuente qué nos depara lo nuevo que llega.

Pues mira, es la tercera y es la segunda que presento yo. Además, el año pasado tuvimos la suerte de estar nominados a los Premios Iris como mejor programa divulgativo, y eso exige que la tercera tenía que ser todavía mejor.

¿Qué se va a ver?

Vamos a conocer la Comunidad de Madrid de una manera espectacular, porque además se utilizan drones. Hay unas vistas desde el aire maravillosas; y luego contamos muchas anécdotas.

Patricia Cerezo junto al equipo de su programa, 'Aquí se hace'. Cedida a EL ESPAÑOL

Usted es de Madrid y es muy bonito ver cómo se ilusiona al hablar de la Comunidad.

He nacido en Madrid y conozco muy bien la Comunidad de Madrid. Te diré que, pese a esto, he descubierto secretos, historias y lugares que no conocía, y eso es lo que yo creo que la gente se va a reenamorar de Madrid.

¿Alguna personalidad que haya querido participar, que pueda contar?

No, porque realmente lo que hacemos es contar el 'aquí se hace', que es el título del programa. Realmente, en la Comunidad de Madrid se hacen muchas cosas, muchas más de las que pensamos: ginebra, o telas, o las gafas... Los pequeños comercios.

Y luego hablaremos con la gente de las localidades, de los pueblos, de los barrios de Madrid. Entonces van a intervenir, cosa que el año pasado no ocurrió, que yo voy andando por la calle y te vienen espontáneos. Entonces tú les preguntas: se interactúa mucho.

Luego les tienes que pedir permiso para saber si pueden salir o no. Es gente anónima que va a salir interactuando conmigo y contándonos alguna anécdota de la localidad, del barrio, de la zona.

Patricia Cerezo junto a Kiko Gámez, el día de su boda. Gtres

Aparte de este programa, está en un momento televisivo muy bueno.

Sí, estoy muy contenta en En boca de todos, que estoy todos los días de lunes a viernes. Hoy está siendo un exitazo también de audiencia, y también colaboro por las tardes con Carlos Cuesta en el programa de Hablamos de Madrid en Telemadrid, así que no me puedo quejar.

Hacer un 10 por ciento es todo un éxito. Hay que dar gracias.

Sí, porque estamos teniendo muy buena respuesta en Cuatro, además yo empecé desde el principio en este programa y están batiéndose récords. Ahora vamos en un prime time un sábado en Telemadrid. A mí me hace muchísima ilusión y confío en que el programa guste mucho.

¿Qué tiene este programa que no tengan otros?

Te va a relajar, ¿sabes? Te va a apetecer tomar algo en casa o estar tirado en el sofá y ver... '¡Ay, pues hoy Hoyo de Manzanares!', a ver qué pasa, Navalcarnero, el Madrid Río, Gran Vía... Empezamos con Hoyo del Manzanares, que es un pueblo maravilloso.

Ahí se rodó el primer western en Europa, se rodó Por un puñado de dólares y se rodaron más de 100 películas, por ejemplo. Me topé con un señor, ya pues un poco entrado en años, y le dije: '¿Usted no participaría en alguna película?'. '¡Hombre, yo participé! Yo estaba con Clint Eastwood".

Hablemos un poquito de su parcela más personal y sentimental. Se casó el pasado mes de julio con Kiko Gámez. ¿Qué balance hace?

El balance, maravilloso. Además, mira, me encanta, se estrena el programa el día 10 y yo me casé ese día. Estoy celebrando cada mes de casada: tres meses de casada fantásticos. Estoy muy, muy feliz. En plena mudanza, entonces no me da la vida...

¡Por fin se van a vivir juntos!

Sí, nos estamos mudando. Yo abro una caja y se reproducen tres. Es una nueva etapa y la emprendo con mucha ilusión... Nosotros éramos muy tradicionales y convencionales y no vivíamos juntos. Son etapas diferentes y ahora nos vamos a una casita con mucha ilusión y felicidad.

Para terminar, hablemos brevemente de sus hijas. Ahora que algunas hijas de famosas han decidido dar un paso al frente a nivel mediático y ejercer de famosas. ¿Natalia y Verónica se mantienen alejadas, lejos del foco público?

Totalmente alejadas. Cada vez más, te diría. Sí, ha sido una elección por parte de los padres y, sobre todo, elección de ellas. Y eso no solamente lo respeto, sino que lo comparto.

Y viven muy tranquilas. Los medios respetan perfectamente la decisión y son niñas completamente anónimas, felices y haciendo lo que les gusta.