El nuevo proyecto empresarial de Albert Rivera: quién es la mujer que lo acompaña y cómo está su amor con Carla Cotterli

Albert Rivera (46 años) es un hombre, fundamentalmente, entusiasta. Cree en lo que hace y si algo se puede decir, con su carrera en perspectiva, es que le gusta salir de la zona de confort. Dejó atrás la política y hoy está centrado en el liderazgo empresarial y en el impulso del talento.

Lo cierto es que lleva bastante tiempo Rivera consolidando su faceta como consultor y ejecutivo en el sector corporativo privado, desde que abandonó la política en 2019. Ha trabajado como abogado -fundó su bufete- y se ha especializado, sobre todo, en la consultoría estratégica.

En las últimas horas, el politólogo catalán ha presentado oficialmente su nuevo proyecto: Human Skills Institute, una firma especializada en la formación ejecutiva, el desarrollo de capacidades de liderazgo y la consultoría estratégica para organizaciones.

Cuentan que Albert está especialmente ilusionado. Con la premisa de que el factor humano sigue siendo la gran ventaja competitiva de las organizaciones, el proyecto busca ofrecer soluciones de alto nivel para comités de dirección y altos cargos corporativos.

El portal oficial de la compañía define con claridad el propósito con el que echa a andar esta entidad. "Experiencia real al servicio de lo humano", reza como lema principal en la página web de la firma.

La entidad profundiza en las razones que han motivado su creación: "Human Skills nace para responder a una realidad incuestionable: las organizaciones necesitan líderes capaces de influir, comunicar, generar confianza y desarrollar el talento".

La consultora sintetiza, en suma, su meta operativa subrayando: "Ayudamos a desarrollar las habilidades humanas que impulsan el liderazgo, el rendimiento y el crecimiento de las empresas".

Albert junto a su compañera en la empresa, Raquel. Human Skills Institut

Para llevar a cabo esta misión, Rivera ejerce las funciones de fundador y consejero delegado (CEO). En la cúpula ejecutiva del proyecto le acompaña, en calidad de Coordinadora General, la especialista Raquel García.

Según detalla la plataforma del instituto, García "aporta más de 25 años de experiencia en dirección, desarrollo de negocio y formación ejecutiva, incluyendo 19 años vinculados a una Business School de prestigio y referencia en el panorama nacional e iberoamericano".

Raquel y Albert, pues, hacen un tándem infalible y desliza a este medio quien lo sabe que "encajan a la perfección". La empresa se constituyó formalmente el 24 de marzo de 2026. Semanas después, la sociedad quedó debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 14 de abril de 2026.

El lanzamiento de Human Skills Institute viene a reforzar la red de servicios profesionales que Rivera ha ido tejiendo desde junio de 2022.

En esa fecha, el expresidente de Ciudadanos unió fuerzas con su antiguo compañero de filas y mano derecha, José Manuel Villegas, para fundar RV+, una firma de consultoría estratégica orientada al asesoramiento corporativo, el análisis de entorno y la mediación empresarial.

Paralelamente, Rivera mantiene una posición relevante en el sector del networking de alta dirección como presidente y socio de Club Raheem.

Este exclusivo business-hub funciona como un espacio privado de encuentro diseñado para impulsar las relaciones institucionales, la internacionalización de compañías y la atracción de inversiones internacionales. En paralelo a esto, Albert ejerce de docente.

Es director del Departamento de Liderazgo y Oratoria en la universidad online UTAMED, donde imparte másteres sobre liderazgo político y empresarial.

También hace las veces de conferenciante con la agencia Thinking Heads. Sea como fuere, Rivera está encantado con esta faceta.

¿Y le tienta la política? ¿Podría volver?, interpela EL ESPAÑOL a una persona que bien lo trata y conoce. "Volver, para nada. Otra cosa es hacer algo de televisión, como está ahora colaborando en Espejo Público", se aclara.

En otro renglón, el amor también es una parcela que le sonríe a mandíbula batiente a Albert. Está feliz al lado de su pareja sentimental, la influencer y diseñadora Carla Cotterli. Llevan juntos algo más de tres años y están encantados. "Se puede decir que viven juntos", se informa.

Albert Rivera y Carla Cotterli, en el verano de 2024 en Ibiza. Gtres Gtres

No de forma continua por sus respectivas profesiones, pero pasan juntos la mayor parte del tiempo que les deja el trabajo. El amor de Albert y Carla es, pues, sólido y la relación de ella con la madre y las hijas de él es "maravillosa".

De momento, no hay boda. Ni a corto ni a largo plazo. "Albert no es de bodas. Entiende el amor de otra forma", quiso aclarar alguien de su entorno, hace un tiempo.

Como padre de sus dos hijas, Daniela (14) y Lucía (6), hace un tiempo alguien que lo conoce sostuvo a EL ESPAÑOL que es un "padrazo", y procura pasar gran parte del tiempo con ellas.

Malú: su buen momento

La que también transita por un trance sereno y muy óptimo -a todos los niveles- es Malú (44), expareja, a su vez, del exlíder de Ciudadanos y madre de su hija en común, Lucía. En primer lugar, hoy la relación entre Malú y Albert es cordial y más fluida que en otros tiempos.

María Lucía -nombre real de la artista- atraviesa uno de los momentos más plenos de su vida, con una estabilidad sentimental sólida junto a Ángel Fernández, conocido como El Turco, y una carrera musical que revive con fuerza tras casi tres décadas sobre los escenarios.

Malú y su pareja, Ángel. Gtres

La cantante de Blanco y negro ha encontrado en esta relación discreta y alejada del foco un equilibrio que le permite compatibilizar su faceta artística con su rol de madre de Lucía, su hija de seis años.

Su historia de amor con Ángel Fernández, técnico de producción de Riff Producciones -la promotora detrás de sus giras-, comenzó en 2024 y se ha consolidado con la convivencia en la vivienda que Malú tiene en el norte de Madrid.

La pareja ha optado por vivir su historia de amor con gran recogimiento público, aunque se ha dejado ver en selectos eventos, como la boda de Pablo López (42) y Laura Rubio en septiembre de 2025, donde asistieron juntos.

Esta etapa sentimental contrasta con el escrutinio que vivió durante su relación con Albert Rivera, y refleja su deseo de priorizar la normalidad y la privacidad.

En el ámbito profesional, Malú estrena en 2026 su álbum Quince, publicado el 15 de mayo, un proyecto de 11 canciones que mira a sus orígenes y reconcilia a la artista con la niña de 15 años que debutó en la música.

El disco va acompañado de Quince Tour, una gira que recorre España durante 2026 y 2027 con paradas en ciudades como Granada, Barcelona, Valencia o Bilbao, y que incluye un concierto gratuito en Zaragoza el 17 de octubre dentro de las Fiestas del Pilar.