Joaquín Reyes (52): "Mis padres eran cristianos. Tengo fe. Quizás no tanto como Christian Gálvez, pero soy católico y practicante"

Detrás de la mueca grotesca, el absurdo manchego y el disfraz de látex habita un hombre atravesado por la huella indeleble de los suyos.

Joaquín Reyes (52 años) se despoja de la parodia para adentrarse en la carretera de la memoria y la pérdida.

En una conversación íntima con el periodista Gonzo a bordo de un vehículo en el programa Salvados de laSexta, el cómico de Albacete compone un fresco sobre el duelo persistente, el arraigo y una espiritualidad sin tapujos que rompe de golpe el molde preconcebido del humorista progresista.

"Yo creo que mi casa está en Madrid, pero mi infancia y mi mocedad está en Albacete. Y claro, se me remueven muchas cosas", arranca confesando Reyes mientras el paisaje castellano desfila al otro lado de la ventanilla.

El campamento cristiano

La madurez le ha traído la certeza de que la orfandad es una grieta que no se sella jamás. "Echo mucho de menos a mis padres, porque esa sensación de desamparo nunca te la quitas. El no tener a tus padres, perder esas figuras de referencia... aunque ya seas adulto", ha reflexionado.

"Ese sentimiento... bueno, vas lidiando con él, pero no desaparece. A mí me encantaría hablar con mi padre. Es una de las cosas que más echo de menos. Y con mi madre también, hablar con ellos", añadía.

Aquel vínculo familiar estaba atravesado por una devoción de trinchera y compromiso social. Ante la pregunta de Gonzo sobre los veranos de su juventud, Reyes rememora los cimientos de su educación: "Mis padres eran cristianos de base e íbamos a un campamento de su comunidad en Alcossebre. Combinábamos la fe con el ocio veraniego. Era fantástico".

Cuando el conductor le cuestiona si de aquella convivencia estival le quedó alguna huella espiritual, el creador de Muchachada Nui responde sin titubeos y con una punta de fino humor: "Sí tengo fe. A lo mejor no tengo tanta fe como Christian Gálvez, pero sí tengo fe, sí".

"Soy católico y practicante"

La confesión no se queda en una mera simpatía cultural o nostálgica. Ante la repregunta directa de Gonzo sobre si acude al culto, Reyes asume su pertenencia sin rodeos ni imposturas: "Sí, soy practicante".

Y matiza cuáles son los puntos de divergencia: "Tengo una visión particular sobre la Iglesia. Quiero decir que a la Iglesia pues le pediría que evolucionara, ¿no? Que hay temas que podría superar: el celibato no tiene sentido, no aceptar la homosexualidad... En fin, en todo caso estoy dentro de la Iglesia y... y es así, soy católico".

Su testimonio de heterodoxia asumida dibuja a un artista capaz de conciliar la libertad creativa más ácida con el refugio íntimo de la fe, la memoria de sus orígenes y el recuerdo presente de quienes le dieron la vida.