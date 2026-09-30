Javier Ambrossi (42): "Nadie nace con una bola negra, pero ir a un colegio del Opus de chicos siendo un niño gay, te la dan"

Mucho antes de pisar la alfombra roja de La Croisette o de diseñar campañas internacionales para la meca del cine, Javier Ambrossi (42 años) libró sus batallas más íntimas en las aulas.

El creador madrileño no construyó su mirada sobre la identidad y el deseo desde la comodidad, sino desde el aislamiento de una educación represiva que terminó moldeando su sensibilidad artística.

Hoy, consolidado como uno de los nombres clave del audiovisual contemporáneo y en plena vorágine promocional de su obra más ambiciosa, el cineasta echa la vista atrás para explicar el origen de las heridas que han alimentado su cinematografía.

"Nadie nace con una bola negra, pero te la estampan en la cara"

En una intervención en el programa El Faro de la Cadena SER, presentado por Mara Torres, el codirector conversó con absoluta franqueza sobre el impacto traumático de su etapa escolar.

"Yo siento que me la estamparon en toda la cara. Yo no nací con ella. Y no creo que nadie nazca con la letra escarlata ni nadie nazca con una bola negra que te den, pero sí siento que ir a un colegio del Opus Dei y de todo chicos, pues es que como niño gay te la dan. Y si no la quieres te la comes con patatas igualmente", confesó el cineasta durante la entrevista.

Esa ferocidad soterrada y el estigma religioso acabaron levantando un muro invisible en sus primeros años de vida.

Una experiencia que el propio Ambrossi describe a través de una poderosa metáfora: "Sientes que hay una campana que te aísla por ser diferente, pero siento que el que me hayan pasado cosas fuertes también ha hecho que haya grietas por las que de repente empecé a ver la luz. Que no es bueno que te pasen esas cosas, pero luego reorganizadas puedes encontrarle mucho brillo", reflexionó.

De esta manera, la incomprensión de un entorno donde se consideraba la homosexualidad un pecado terminó convirtiéndose en el combustible principal de su vocación creadora.

Los Javis. Gtres

La carrera hacia los Oscar

Aquel dolor de juventud ha terminado germinando en La bola negra, una de las producciones más aclamadas de la temporada. Escrita por los Javis junto al dramaturgo Alberto Conejero, la cinta entrelaza las vidas de tres hombres en tres épocas distintas, unidos por la sexualidad, el deseo, el peso de la herencia y el eco inacabado de una de las últimas piezas de Federico García Lorca.

Tras recibir una ovación histórica en el Festival de Cine de Cannes —donde se alzó con el premio a la Mejor Dirección—, la película se ha convertido en la gran apuesta de Netflix para la próxima edición de los Oscar.

La plataforma de streaming ha preparado un despliegue sin precedentes para respaldar el filme en Hollywood, garantizándole la ventana de exhibición en salas de cine de Estados Unidos más larga de su historia antes de su desembarco en el catálogo global.

Además, la producción buscará entrar en la carrera musical gracias a La nieve, tema original compuesto por Guitarricadelafuente y Raül Refree que ya ha sido presentado formalmente ante la Academia de Hollywood para competir por la estatuilla.

'Los Javis'. Movistar Movistar

Un hito "que jamás habíamos soñado"

Ante este escenario histórico, Javier Calvo y Javier Ambrossi afrontan una gira promocional que los mantendrá durante meses en el epicentro de la industria global.

"Sabemos que vamos a vivir con una maleta durante varios meses. Somos conscientes de ello y lo vamos a hacer felices. Y esto ya no es solo por tener el mayor número de nominaciones posible, sino para que el mensaje de la película llegue al mayor número de gente posible", aseguraba recientemente Calvo sobre la repercusión de la obra.

Para Ambrossi, que ha transformado la "bola negra" que le impusieron en la infancia en el título de su mayor logro profesional, el éxito en la temporada de premios trasciende la pura satisfacción personal.

"Ese es el objetivo. Es algo con lo que nunca habíamos soñado jamás en la vida y no puedo ni imaginar en más nominaciones", reconocía sobre una película que no solo busca conquistar las estatuillas de la Academia: también reescribir desde la pantalla el relato de aquellos que crecieron pensando que estaban equivocados.