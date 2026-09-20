Jaime Anglada, amigo de Felipe VI, vuelve a los escenarios tras su fatídico accidente con las entradas casi agotadas

Jaime Anglada (53 años) ya tiene fecha para su esperado regreso a los escenarios. El cantautor mallorquín, amigo íntimo de Felipe VI (58), actuará el próximo 7 de noviembre en el Teatro Principal de Palma (Mallorca), en el que será su primer concierto después del grave accidente de tráfico que sufrió el pasado año y que casi le cuesta la vida.

El artista lleva más de un año alejado de los escenarios después del accidente que sufrió el 8 de agosto de 2025, cuando circulaba en motocicleta por Palma. Un vehículo invadió el carril por el que viajaba y el conductor se dio posteriormente a la fuga.

Anglada sufrió un traumatismo craneoencefálico y diversos politraumatismos, lesiones que obligaron a su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Son Espases durante 18 días.

Jaime Anglada cantando con Carolina Cerezuela. Gtres

Su recuperación ha sido larga y especialmente dura. Por eso volver a estar con su público es especialmente importante para el músico. Además, el escenario elegido para su regreso tiene un significado especial: será el mismo lugar en el que debería haber actuado antes de que su vida diese un giro inesperado. Su concierto es pues el inicio de una nueva etapa.

Pero Jaime Anglada tiene mucho más que celebrar. Esta actuación no solo supondrá dejar atrás lo vivido, también es la conmemoración de sus 30 años sobre los escenarios. En Palma, también es el lugar donde se enfrentó al público por primera vez.

Cientos de canciones y diez discos cuentan la historia de un niño que se encerraba en la habitación para escuchar vinilos de Sam Cooke o Lou Reed, y que empezó tocando el saxofón aunque no tardó mucho en descubrir la guitarra. La mejor compañera de viaje, con la cual ha recorrido los escenarios de todo el país, y que nunca tuvo, ni tiene, intención de soltar.

De hecho, una de las primeras cosas nada más salir del hospital fue intentar tocar su guitarra. "Me atrevo a decir que casi lo primero que hice al salir del hospital en octubre fue coger la guitarra. Aunque tengo que reconocer que la sensibilidad que tenía antes no es la misma, tengo la muñeca con una historia. Tengo que recuperar otra vez esa sensibilidad, tanto con la guitarra como con la voz", aseguró Anglada al Diario de Mallorca, a comienzos de año.

¿Irá Felipe VI?

La expectación ante esta cita es máxima. Las entradas están prácticamente agotadas. EL ESPAÑOL ha podido comprobar que tan solo quedan algunas localidades vacías en la cuarta planta del teatro, no quedando ni un sitio vacío en el resto de la sala. Todo apunta a que colgará el cartel de completo.

Lo que se desconoce es si su gran amigo Felipe VI asistirá teniendo en cuenta la importante cita. No sería la primera vez que el monarca le muestra su apoyo públicamente.

Justo antes de su fatal accidente, Jaime actuó en la terraza del Club Náutico de Palma y se pudo ver a Felipe VI, como un fan más, en primera fila tarareando algunas de sus canciones.

Los Reyes y la princesa Leonor saludando a Jaime Anglada en Marivent. Gtres

Con el Rey tiene muy buena relación desde hace décadas y ha sido una de las personas que ha estado a su lado durante su recuperación. También fue a visitarle al hospital durante su ingreso.

La última vez que los amigos estuvieron juntos, de manera pública, fue el pasado mes de agosto cuando Jaime Anglada asistió a la recepción de la sociedad balear en el Palacio de Marivent. Allí se le pudo ver saludando al monarca en la cola del saludo oficial.