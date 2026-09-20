Anna Ferrer y Mario Cristóbal se casan en Cádiz: las lágrimas de Paz Padilla en la boda y el mensaje sobre su amor

Anna Ferrer Padilla (29 años) y Mario Cristóbal (30) ya son oficialmente marido y mujer. La empresaria e influencer y el diseñador de producto han puesto el broche de oro a su historia de amor con una emotiva boda civil celebrada en una finca de la costa de Cádiz.

Rodeados de sus seres queridos, la pareja ha vivido una jornada llena de risas, complicidad y sorpresas con la que despiden el verano de la forma más especial.

Pasadas las seis de la tarde, la expectación se disparó con la llegada de la novia y la revelación de su secreto mejor guardado: un romántico diseño repleto de texturas firmado por la casa Inuñez, de la creadora Isabel Núñez de Armas.

Anna ha recorrido el camino hacia el altar del brazo de su madre, una radiante y emocionada Paz Padilla (56), que para la gran cita eligió un vestido de Luis Berrendero.

Al otro lado la esperaba Mario, visiblemente conmovido y luciendo un traje a medida de Mansolutely.

Anna Padilla ha dado el 'sí, quiero' a Mario Cristóbal el sábado 19 septiembre en la localidad gaditana de Zahara de los Atunes. @lamadrina_weddings

La humorista y presentadora, que ha vivido los preparativos con máxima intensidad y su característico toque de humor (“¡Qué pechá de nervios tengo!”, confesaba en sus redes), no pudo contener las lágrimas de felicidad al ver a su hija dar el 'sí, quiero'.

Entre los invitados que arroparon a la pareja no faltaron rostros muy conocidos del universo digital como Anita Matamoros (26), Sofía Hamela (28), Sara Baceiredo (28) y Gemma Pinto (29).

Anna Ferrer Padilla, en su boda con Mario Cristóbal. GTRES

Fiesta en 'El Trompeta'

Aunque el enlace principal tuvo lugar el sábado, el ambiente festivo comenzó a sentirse en Cádiz desde el jueves. El viernes, los novios ejercieron de anfitriones en una concurrida fiesta preboda a pie de playa.

El enclave elegido no podía tener mayor valor afectivo: el chiringuito 'El Trompeta', situado en Zahara de los Atunes. El local, fundado en 2017 por el recordado tío de Anna, Luis, fallecido en 2024, es gestionado actualmente por madre e hija para mantener vivo su recuerdo.

Entre atardeceres frente al mar, la música de Sinatra y copas frías, los novios y sus invitados dieron el pistoletazo de salida a un fin de semana inolvidable.

Paz Padilla, con su hija Anna, horas antes de la boda. @paz_padilla

Quince años de amistad

La historia de Anna y Mario no fue un flechazo instantáneo. Más bien fue una relación cocinada a fuego lento. Se conocieron hace unos 15 años, cuando compartían grupo de amigos y vecindario en Madrid.

Con el tiempo, esa profunda amistad mutó en una relación sentimental que dura ya más de cuatro años. Recientemente, la propia Anna recordaba con emoción cómo Mario transformó su visión del compromiso.

Anna Padilla y Mario Cristóbal, en su boda. GTRES

“Mario ha roto todos mis esquemas en cuanto al amor. Yo antes no creía en el amor para toda la vida, pensaba que había que disfrutar mientras durase porque un día se iba a acabar… Ahora pienso que el amor puede durar todo lo que vosotros queráis cuidarlo”, ha confesado la joven.

Una filosofía que ayer sellaron para siempre rodeados de quienes han sido testigos de su camino juntos.