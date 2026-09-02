El drama oculto de Verónica Hidalgo: su pareja, y padre de su hija de año y medio, lleva cuatro meses en la cárcel

Aciagos momentos los que está viviendo la modelo Verónica Hidalgo (44 años). Su pareja sentimental, y padre de su hija Leandra de año y medio, Juan Andrés González Santos, lleva cuatro meses en prisión. Un drama familiar que, hasta ahora, había permanecido en la privacidad.

Este miércoles, 2 de septiembre, la revista Semana ha revelado el difícil trance que afronta la Miss España 2005. Juan Andrés ingresó en prisión preventiva, comunicada y sin fianza, el pasado mes de abril, acusado de un presunto delito de pertenencia a organización criminal.

También se le acusa de blanqueo de capitales, como parte de la trama dedicada al tráfico de drogas, según el auto judicial al que ha tenido acceso la mencionada revista. La pareja de Verónica está privada de libertad en la cárcel madrileña Estremera VII, donde está a la espera de juicio.

Verónica y su pareja. Redes Sociales

Según los datos que controla la revista, la investigación comenzó cuando se descubrió que el empresario prestó su empresa, Artecar Solución Gráfica SL, una compañía de artes gráficas y publicidad, "con fines delictivos e incluso llegó a emitir facturas falsas".

"El magistrado que lo ha enviado a prisión considera que él es una parte importante en la trama, y tras la investigación llevada a cabo por la Policía, se procedió entonces a la detención de varias personas, entre otros Juan Andrés".

Las investigaciones policiales, todavía en curso, apuntarían presuntamente a que la organización criminal empleaba distintos domicilios como "guarderías", término utilizado para designar los almacenes donde se ocultaba la droga.

Desde allí, la mercancía habría sido trasladada por distintos puntos de la península para su posterior distribución.

La gravedad de los delitos a los que se enfrenta el empresario está relacionada con las elevadas penas previstas para este tipo de delitos.

La portada de la revista 'Semana'. Redes Sociales

En caso de ser considerado partícipe, podría enfrentarse a una condena de entre 9 y 12 años de prisión. Si, por el contrario, fuera considerado jefe, encargado o administrador de la organización criminal, la pena podría ascender a entre 10 y 15 años.

Todo ello dibuja un complicado horizonte judicial para la pareja de la modelo. Cuentan en el semanario que Verónica está destrozada y devastada.

Se está refugiando en su hija de año y medio y, sobre todo, en su familia "con quien está pasando el verano". Se la ha visto "seria y cariacontecida".

La vida, qué duda cabe, ha cambiado drásticamente para esta pareja que, hasta el estallido del escándalo, vivía tranquila en un barrio del norte de Madrid. Además, hace tan sólo año y medio, en enero de 2025, Verónica y Juan Andrés consiguieron su sueño: ser padres.

Hasta que se destapó esta presunta trama, ambos eran felicísimos y transitaban un momento dulce. Juan Andrés fue clave en el ánimo de Hidalgo, en ese delicado proceso de gestación, pues no lo tuvo fácil la modelo para quedarse en cinta.

Llegó a someterse a siete estimulaciones ováricas y esto afectó profundamente a su estado emocional y físico.

El pasado mes de junio, Verónica se asomó a las redes, para postear un texto que hoy cobra significado: "Hay momentos en la vida en los que todo parece tambalearse. Días en los que las fuerzas flaquean, las dudas pesan más de la cuenta y el camino se vuelve cuesta arriba".

La modelo, en un acto público. Gtres

"Y es entonces cuando entiendes que el mejor lugar para reconstruirte siempre ha estado ahí: en casa. Volver a mis raíces, a los lugares que guardan mis recuerdos, a mi infancia, a mi familia, a mi gente. A esos abrazos que no necesitan palabras y a esa sensación de pertenecer".

En esa línea, agregó: "Hoy más que nunca agradezco tener ese lugar al que volver. Agradezco a mi familia por ser sostén, fuerza y calma. Por recordarme quién soy cuando más lo necesito".

Le dedicó unas líneas, en especial, a su hija: "Y, sobre todo, agradezco tenerte a ti, mi ratita. Porque eres mi motor, mi impulso y mi razón para seguir adelante incluso en los días más difíciles".