Enrique Ponce, de nuevo sin Ana Soria, recibe un importante homenaje en Bilbao: "Allí sólo estaban amigos y alguna amiga"

Este pasado miércoles, 26 de agosto, ha sido un día muy importante para el diestro Enrique Ponce (54 años). En el plano taurino, el de Chiva ha sido el gran protagonista en la ciudad de Bilbao, tras ser distinguido por parte del Excelentísimo Club Taurino de la ciudad.

El diestro valenciano ha sido homenajeado con la insignia de oro como socio de honor de la emblemática entidad bilbaína, en el transcurso de una comida privada celebrada en el taurinísimo hotel Ercilla.

En el evento se han dado cita destacados miembros del ámbito taurino, social y cultural de la capital vizcaína. Sin embargo, más allá del carácter institucional y festivo del evento, el acto ha estado marcado por una destacada ausencia.

Enrique Ponce junto a Francisco Rivera. Gtres

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, Ana Soria (27), pareja sentimental del torero de Chiva, no ha estado presente durante la jornada ni ha acompañado al diestro en el salón del hotel donde ha tenido lugar el almuerzo y la posterior imposición del galardón.

"En el evento no estaba. Enrique estaba en todo momento con amigos y alguna amiga. A la novia no se la ha visto", se informa a este periódico.

Una suerte de baja que, sin embargo, no ha llamado la atención de los presentes. "Ella no suele ir a nada de esto. No lo ha hecho nunca. Tampoco nadie le ha preguntado por ella. El mundo del toro es muy particular", informa quien bien lo sabe.

No es la primera vez que la de Almería se marca una ausencia en un momento público o social importante para el torero. El pasado mes de mayo, la abogada tampoco acudió a la presentación del libro Punto final, basado en la vida y obra de Ponce.

Enrique Ponce y Ana Soria. Redes Sociales

Las fuentes que, regularmente, informan a EL ESPAÑOL insisten en que la pareja está estupendamente bien, que no hay ningún problema en su relación. Sí es verdad que este verano están más separados que nunca por compromisos profesionales de Enrique.

No hay que olvidar que Ponce está viajando de plaza en plaza como apoderado del diestro onubense David de Miranda (32). Pero el amor se mantiene intacto entre ellos. "Es una pesadez estar siempre con lo mismo", se desliza.

¿Y representación familiar ha habido?, interpela este medio. "No, sólo amigos". De acuerdo a la información que controla este medio, el diestro se quedará en Bilbao hasta el sábado, pues "su torero, David, tiene corrida el viernes en Bilbao".

A pesar de no contar con el respaldo de su pareja en Bilbao, el torero valenciano se ha mostrado, según el testigo ocular que ha hablado con EL ESPAÑOL, profundamente conmocionado y agradecido al tomar la palabra ante los socios y directivos del club.

Nada más subir al estrado para recibir la alta distinción de manos de Juan Manuel Delgado, presidente del Excelentísimo Club Taurino de Bilbao, Ponce ha querido dedicar sus primeras palabras a la memoria de la historia del recinto que albergaba el evento.

La pareja, durante una de sus vacaciones. Redes Sociales

"Cuando he llegado al hotel, me he acordado rápidamente de Agustín -Martínez Bueno, alma de este emblemático hotel-, así que mi recuerdo y mis primeras palabras por tan exquisito trato siempre son para él", ha expresado el diestro en su intervención inicial.

También ha rememorado el papel fundamental que desempeñó la figura de Martínez Bueno a la hora de convertir el hotel Ercilla en el gran epicentro neurálgico, cultural y taurino de la Semana Grande de Bilbao, como ha avanzado Aplausos.

Durante su discurso de aceptación, el maestro de Chiva ha hecho, además, un recorrido emocional por su extensa y laureada trayectoria en la plaza de toros de Vista Alegre, un coso fundamental en su carrera, donde ha firmado algunas de las faenas más destacadas.

El torero se ha mostrado especialmente orgulloso del reconocimiento por tratarse de una ciudad como Bilbao, a la que ha definido como una plaza de máxima exigencia pero también de enorme entrega.

"Es una ciudad donde soy tan querido. Una de las cosas más bonitas que me llevo de mi vida como torero es ser considerado torero de Bilbao. De esta ciudad, de esta plaza y de esta feria, tengo recuerdos maravillosos", asevera Ponce ante el aplauso de los congregados en el salón.