La rotunda reacción de Belén Esteban a las duras palabras de Julia Janeiro: "Ser el meme de España no es un descalificativo"

Tras las demoledoras y sorpresivas palabras públicas de Julia Janeiro (23 años), dirigiéndose directamente a Belén Esteban (52), para defenderse del término nepo baby, la de Paracuellos del Jarama ha reaccionado desde su destino vacacional.

Conviene recordar, antes, que la mecha de esta última controversia se prendió el pasado 8 de agosto, cuando la popular colaboradora de televisión compartió en sus redes sociales una emotiva imagen de su hija, Andrea Janeiro.

En la publicación, Esteban subrayaba el profundo orgullo que siente hacia la joven por haber construido su trayectoria profesional al margen de la fama y de la presión mediática.

Julia Janeiro. Europa Press

En aquel post, Esteban aprovechó para lanzar una reflexión sobre los nepo babies -término utilizado para designar a hijos de famosos que se benefician del renombre y contactos de sus padres-.

La colaboradora incidía en que su primogénita, a diferencia de esos perfiles, jamás se ha servido de la relevancia pública de sus progenitores para abrirse camino.

Diversos analistas del corazón no tardaron en interpretar la aclaración de Esteban como una alusión indirecta hacia Julia 'Juls' Janeiro, primogénita del extorero y María José Campanario.

La joven maquilladora, que ha irrumpido con fuerza en el mapa mediático, y pronto se estrenará como concursante del nuevo programa de televisión La caja amarilla, no se ha arredrado y tilda a Belén de "meme televisivo".

También de ser "la sombra de Jesulín de Ubrique". Y, claro está, Belén no se ha quedado callada. Lejos de alterar sus planes estivales, las contundentes declaraciones de Julia Janeiro no han causado mella en el estado de ánimo de Belén Esteban.

La periodista Leticia Requejo ha desvelado cómo ha encajado la colaboradora el ataque, asegurando que la noticia le ha pillado disfrutando de su periodo vacacional.

La colaboradora de televisión. Gtres

"Me encantaría decirte que Belén se ha quedado en shock con estas declaraciones de Juls, pero la verdad es que no es así; imagino que será porque ella está acostumbrada a las perlitas que lanza la hija de María José Campanario", ha detallado Requejo.

Respecto a la etiqueta de "meme televisivo" que le ha dedicado la joven, el entorno de Esteban aclara que la colaboradora lejos de ofenderse, lo abraza como algo digno de orgullo.

Para la Esteban, "ser el meme de España no es ningún tipo de drama, no es ningún tipo de descalificativo, todo lo contrario", señalando que la televisiva "está muy orgullosa de ser el meme más usado de este país".

Por todo ello, Requejo ha subrayado que a la madrileña "no le ha sorprendido, porque como te digo no ha sido la primera y no serán las últimas declaraciones de Juls, no le ha parecido nada fuera de lo normal".

Según la mencionada periodista, "estas aportaciones de Juls no han afectado en su día a día" a Belén, y que la colaboradora "sigue disfrutando y gozándosela" en su descanso estival.

La versión sobre la supuesta tranquilidad de Belén ha sido respaldada por otras fuentes del sector. En el espacio El verano se mueve, la periodista Marisa Martín Blázquez ha aportado detalles recabados a través de personas "muy, muy, muy próximas a Belén".

Martín Blázquez ha revelado que Belén comenzó a recibir un alud de mensajes la noche en que se viralizaron las frases de Juls Janeiro.

Según sostiene su círculo íntimo, la intención inicial de la colaboradora nunca fue señalar a la primogénita de María José Campanario.

Marisa ha reiterado que Esteban "quiso poner eso solamente para ensalzar a su hija, según me dice su entorno más cercano, la labor y que no se refirió a nadie en concreto".

De este modo, la colaboradora "no entiende muy bien por qué ella [Julia Janeiro] ha querido asumirse y darse por aludida al oír esas palabras, porque ella dice que simplemente quería poner en valor a su hija, cómo ha trabajado, cómo está trabajando...".