Las vacaciones más familiares de Santiago Segura en Málaga junto a su hija mayor en una urbanización de Torremolinos

Santiago Segura (61 años) ha vuelto a elegir el sur para desconectar de su frenética agenda profesional, aunque esta vez en una escapada con un matiz especialmente personal.

Según ha podido saber en exclusiva EL ESPAÑOL, el popular actor y director ha pasado la última semana disfrutando de unos días de relax y sol en el litoral malagueño junto a su hija mayor.

El destino elegido por el creador de la saga Padre no hay más que uno ha sido la codiciada zona de Playamar, en Torremolinos, un enclave privilegiado donde el cineasta se ha alojado en la urbanización Costa Lago.

Se trata de un complejo residencial de alto nivel situado en primera línea de playa, justo frente al paseo marítimo, que destaca por sus amplias zonas verdes y sus tres piscinas, una de ellas diseñada con la vistosa forma de un lago.

La piscina lago de la Urbanización Costa Lago en Torremolinos. Booking.com

La estancia del actor, director, productor y guionista en esta cotizada urbanización no ha sido fortuita.

Tal y como confirma este periódico en exclusiva, el cineasta y su primogénita, Calma Segura (18), se han hospedado en un apartamento propiedad del padre del novio de su hija.

Según se hace saber a este diario, se da la circunstancia, además, de que el dueño de la vivienda es el actual presidente de la fase residencial en la que se ubica el inmueble.

Aunque la presencia del director y su hija mayor ha sido constante durante los últimos días, se desconoce si su mujer, María Amaro, y su hija pequeña, Sirena (12) se han sumado a la escapada en algún momento del viaje.

Santiago Segura y su hija Calma, en una imagen de 2023. GTRES

La relación entre Santiago Segura y la familia de su joven yerno ha sumado este verano un nuevo capítulo tras un inicio algo peculiar. El cineasta conoció al adolescente, con el que su hija comparte casi misma edad, el mismo día de la graduación de Calma.

En dicho mismo evento coincidió también por primera vez con el padre del chico, un encuentro que no destacó precisamente por su cordialidad, ya que, tal y como revelan a este diario, Segura no se mostró especialmente simpático.

Tiempo después, fue el propio padre de la joven quien quiso disculparse formalmente con su 'suegro' por haber resultado un tanto "borde" en ese primer contacto, reconociendo el malentendido y dando paso a una sintonía mucho más cercana que a día de hoy se ha materializado en este ofrecimiento veraniego.

Tras una semana de tranquilidad, sol y paseos junto al mar en la Costa del Sol, Santiago Segura ha puesto fin, este 10 de agosto, a sus vacaciones en Torremolinos para emprender el viaje de regreso a Madrid y retomar sus compromisos profesionales.

Santiago Segura y José Mota. Presentación de 'Hoy no, mañana'

Y es que en el horizonte profesional de Santiago Segura destacan proyectos de gran envergadura. Tras el gran éxito cosechado en cines durante la primavera con Torrente, presidente, la esperada sexta entrega de la saga que ha vuelto a batir récords de taquilla, el cineasta sigue volcado en su faceta más prolífica.

Además de continuar impulsando nuevas comedias familiares y navideñas a través de sus productoras, Amiguetes Entertainment y Bowfinger International Pictures, el realizador mantiene una intensa actividad en la industria, combinando sus proyectos como director con la producción de nuevos títulos para el cine y las plataformas de streaming.

En el ámbito personal y patrimonial, ha dado recientemente un importante paso al adquirir un histórico palacio en la villa medieval de Pedraza, en Segovia. Una singular compra inmobiliaria que ha realizado de forma conjunta con su gran amigo y compañero de profesión, José Mota (61).

La propiedad, un emblemático inmueble situado en pleno corazón del municipio segoviano, ya se ha estrenado como factoría cultural en el que se ofrecen espectáculos diversos, desde shows de magia a teatralizaciones.