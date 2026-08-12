El discreto verano de Fernando Martínez de Irujo en Marbella un año después de su cáncer: "En mi cumple he pedido salud"

A Fernando Martínez de Irujo (67 años) nunca le ha gustado salir en las revistas del corazón o conceder entrevistas en el papel couché. De hecho, el XII marqués de San Vicente del Barco es uno de los hijos más discretos y herméticos de la recordada Cayetana de Alba.

Lleva Fernando una vida tranquila lejos de la primera línea mediática, siendo, eso sí, consciente del vasto linaje de su apellido. Esta suerte de recogimiento nada tiene que ver con que huya de la prensa o se marque desaires con los reporteros: él entiende el trabajo de los medios.

Claro está que hay días en que los ánimos no son precisamente propicios, pero el hermano de Cayetano Martínez de Irujo (63) atiende y responde con gran amabilidad, pese a no serle grato ser protagonista. Hace un año, en septiembre de 2025, su nombre copó todos los titulares.

Fernando Martínez de Irujo, durante la Gala Starlite. EL ESPAÑOL

El motivo fue delicado: trascendió que Fernando padecía cáncer. "Estoy prácticamente recuperado y ahora me queda la radioterapia", aseguró por aquellos días. Se mantuvo esperanzado y optimista. Al igual que la gestión de su vida, la enfermedad la encaró en la intimidad.

Hoy, un año después el gesto de Fernando lo dice todo: está todo bien, en orden. "Estoy bien, afortunadamente", sostiene el aristócrata cuando el pasado domingo, 9 de agosto, EL ESPAÑOL lo saluda en la Gala Starlite, en Marbella.

Tal y como confirma este medio, el marqués está pasando su verano, principalmente, en Marbella, en su residencia, y también se deja ver por Sotogrande. Volviendo a la gala benéfica, huelga puntualizar que Fernando esquivó el photocall, en ese afán de querer pasar inadvertido.

Este medio lo localiza entre los invitados y él, a priori, declina hablar. Más tarde, mientras disfruta de un descanso sentado en un sofá, se muestra más solícito y cercano. "Sí, estoy bien, que es lo importante, lo más importante. Estoy disfrutando un poco del verano".

"El verano está siendo tranquilo, hay días más tranquilos que otros, pero bien", subraya.

Fernando Martínez de Irujo. Gtres

Explica Fernando que lleva asistiendo a Starlite por tres principales motivos: por la solidaridad -él lo es, pero "no lo verás presumiendo", explica una fuente-, por su amistad con la cofundadora, Sandra García-Sanjuan (53), y por su admiración por Antonio Banderas (66).

"Hay que estar, y hay que ser solidario. He venido muchos años a Starlite", asevera Fernando. Fernando, de acuerdo a la información que controla este periódico, acudió sin compañía a la Cantera de Nagüeles, aunque allí estuvo rodeado de grandes amistades durante la cena.

En otro orden de cosas, el pasado mes de julio, hace un mes, Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart festejó su cumpleaños y lo hizo con bonísimos amigos. "En familia y con amigos. Sobre todo, entre amigos", explica a EL ESPAÑOL. "Amigos y amigas", matiza, al cabo.

En esa fiesta de aniversario estuvo su hermano Cayetano, al que Fernando está muy unido. En realidad, el marqués de San Vicente del Barco se ha llevado y se lleva bien, cordial, con todos sus hermanos. No se esconde que su vínculo con Cayetano y Eugenia (57) es especial: "Se adoran".

Volviendo al día de su cumpleaños, revela Fernando el deseo que pidió: "Pedí que sigamos con salud, he pedido salud, que es lo más importante. ¡Qué más podemos pedir!". En suma, Fernando mira al futuro con esperanza.

La prueba inequívoca de ello es cuando EL ESPAÑOL le interpela si se ha llegado a plantear escribir unas memorias, ahora que está tan en boga este fenómeno: ", No, de momento no, queda mucho todavía por vivir".

Fernando, el pegamento familiar

No se ha visto envuelto el cuarto de los hijos de Luis Martínez de Irujo en polémica alguna. Y cuando los escándalos familiares le han salpicado, ha intentado tender puentes. No en vano, junto con Tana Rivera fue el artífice de la reconciliación de Cayetano y Eugenia.

Más allá de este papel, la discreción resume muy bien la vida de Fernando. En el plano amoroso, se ha casado ni se le ha conocido pareja alguna. Fernando es, así, el único de todos sus hermanos que nunca ha pasado por el altar.

Cuentan quienes le conocen que el marqués ha preferido centrarse en su faceta profesional. Fernando Martínez de Irujo, cabe recordar, se formó en los estudios de Derecho en la Universidad CEU de San Pablo, que entonces se encontraba vinculada a la Universidad Complutense de Madrid.

Fernando Martínez de Irujo en una fotografía de archivo. Gtres

Aunque jurista por vocación, actualmente se sabe que trabaja en el reconocido Banco Santander. Además, colabora de forma activa en la gestión de la Fundación Casa de Alba, una institución dedicada a promover el patrimonio artístico e histórico de la familia.

En vida, la relación entre la duquesa y su cuarto hijo fue siempre de mutuo respeto y admiración. Tras el trágico deceso de su madre en noviembre del año 2014, el marqués de San Vicente del Barco recibió, entre otras propiedades, Las Cañas, una prestigiosa residencia ubicada en Marbella.

Un lugar emblemático para toda la familia, pues fueron muchos los veranos que pasaron allí todos juntos. En Madrid, vive en el palacio de Liria, por deseo expreso de su madre, y ha mantenido esa residencia gracias al respaldo de su hermano Carlos Fitz-James Stuart, actual duque de Alba.