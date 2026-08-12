La década de amor de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: familia numerosa, boda en Cascais y fortuna de 1.400M

A última hora de la tarde de este pasado martes, 11 de agosto, se hacía pública la noticia del día, de la semana y del año: la boda de Cristiano Ronaldo (41 años) y Georgina Rodríguez (32). Ambos ya se han casado.

Este es, sin miedo a equívoco, el enlace del año. Tras semanas de especulaciones y pistas que resultaron ser falsas, la dupla ya ha sellado sus vidas en una ceremonia civil. Se han casado en Cascais, en Portugal, en un enlace "íntimo y privado".

Así lo informa Daily Mail. Una boda a la que han asistido un reducido grupo de invitados, entre los que estaban, claro está, los cinco hijos del ya matrimonio.

El enlace, organizado con absoluta discreción y sin presencia de prensa, marca el inicio de un nuevo capítulo en una relación que ha cumplido una década y que se ha convertido en una de las historias de amor más mediáticas del panorama internacional.

Este enlace simboliza la consolidación de una familia numerosa y un proyecto de vida compartido que ha crecido al ritmo de sus carreras, mudanzas y contratiempos personales.

Con una fortuna conjunta que superaría los 1.400 millones de dólares, la unión formal de Ronaldo y Georgina los sitúa como una de las parejas más influyentes y poderosas del mundo.

Una de las primeras imágenes de la pareja, en 2016. Gtres

Ronaldo acumula más de dos décadas en la élite del fútbol, con contratos millonarios, acuerdos publicitarios globales y negocios propios que incluyen hoteles, gimnasios y marcas de moda.

Su fichaje por el Al‑Nassr, uno de los más altos de la historia del deporte, ha reforzado aún más su posición económica.

Por su parte, Georgina ha construido una marca personal que trasciende su relación con el futbolista: campañas internacionales, colaboraciones con firmas de lujo, presencia en eventos globales y un impacto digital que supera los 60 millones de seguidores.

Su docuserie en Netflix ha ampliado su influencia y la ha convertido en un personaje mediático por derecho propio.

La dupla paseando por Madrid en 2017. Gtres

La historia entre Cristiano y Georgina comenzó en 2016, cuando se cruzaron por primera vez en una tienda de lujo en Madrid. Él era ya una estrella global del fútbol y ella trabajaba como dependienta en una tienda de Gucci.

La primera vez que se vieron fue en el marco de la Milla de Oro de Madrid. Ella vio entrar al astro portugués acompañado de su hijo Cristiano Jr. y amigos a la tienda en la que trabajaba.

Georgina ha contado que fue un flechazo instantáneo: "Empecé a sentir cosquillas en el estómago… no quería ni mirarle", recordó en su reality Soy Georgina.

En una entrevista a ELLE España describió aquellos inicios como una "doble vida": "Yo llegaba en autobús y me iba en Bugatti".

El primer acto público de la pareja, en 2017. Gtres

Aunque se cruzaron primero en la tienda, no hablaron hasta un evento de moda semanas después. "Fue un reencuentro muy especial, ya que estábamos con más gente, pero todo desapareció a nuestro alrededor cuando comenzamos a conversar", ha explicado Georgina.

La relación saltó a la prensa en noviembre de 2016, cuando fueron fotografiados durante una escapada a Disneyland París junto a amigos cercanos del jugador, entre ellos Miguel Paixão y su pareja de entonces.

Aquel viaje marcó el inicio del seguimiento mediático permanente. Antes, ya se les había visto en un restaurante japonés de Madrid, pero fue en París donde se confirmó que Cristiano estaba enamorado de una misteriosa morena.

Georgina recordó ese viaje como uno de los momentos más especiales: "Fue cuando fuimos a Disneyland y me monté en el jet privado", ha dicho, refiriéndose a cómo, a pesar de intentar pasar desapercibidos, las imágenes dieron la vuelta al mundo.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. Gtres

En 2017 dieron su primer gran debut público como pareja en la gala de los premios The Best de la FIFA.

Y llegaron los hijos

Aquel encuentro casual derivó en una relación que evolucionó con rapidez y que pronto se convirtió en un vínculo sólido. Georgina pasó de la discreción absoluta a convertirse en un apoyo fundamental para el futbolista.

Georgina y Cristiano, el día que anunciaron que esperan mellizos. Redes Sociales

De hecho, lo ha acompañado siempre en sus cambios de equipo -del Real Madrid a la Juventus, de Turín a Manchester y, finalmente, a Arabia Saudí- y en las constantes mudanzas que han marcado su vida profesional.

Su presencia se ha vuelto indispensable en el día a día del jugador, y su papel como madre y figura pública ha crecido de manera exponencial. La familia que han formado es uno de los pilares de su relación. En 2017 nació su primera hija en común, Alana Martina.

En 2022 llegó Bella Esmeralda, cuya llegada estuvo marcada por la pérdida de su hermano mellizo durante el parto, un episodio que la pareja ha descrito como el más doloroso de sus vidas.

Tiempo después de esta pérdida, Cristiano se sinceró públicamente con Piers Morgan: "Siento que siempre nos apoyamos mutuamente. A veces es como en una relación, tienes buenos momentos, malos momentos, es parte del camino".

"Pero probablemente en ese período, consolidamos más la relación, pero incluso en los peores momentos hay que reunirse, hay que hacer que las cosas fluyan sin problemas", agregó.

"Aprendí muchas cosas. Vi la otra perspectiva de la vida. Mi hija, que ahora tiene tres años, es la reina de la familia, la que hace feliz a la casa. Todo sucede por una razón. Creo en eso. Por eso, somos una familia afortunada. Estoy orgulloso de ello", concluyó.

Conviene puntualizar que Georgina, además, ejerce como madre de los otros tres hijos del futbolista: Cristiano Jr., nacido en 2010, y los mellizos Eva y Mateo, nacidos en 2017 mediante gestación subrogada.