La ruta de verano de Ana Soria en Almería: visitas a la tasca de su hermano en San José y su reencuentro con Enrique Ponce

Hace unos días, EL ESPAÑOL informaba que este verano de 2026 está siendo muy diferente y atípico para la pareja formada por Enrique Ponce (54 años) y Ana Soria (27). Nunca hasta ahora habían estado los enamorados tan alejados físicamente.

La razón no es otra que por motivos profesionales, pues el diestro está ejerciendo de apoderado de David de Miranda (32), y eso le hace viajar de "plaza en plaza", como lo expresó una fuente a este medio. Esta realidad ha dejado a la dupla casi sin tiempo para verse.

Desde que se oficializó su historia de amor en 2020, Enrique y Ana apenas si han hecho planes de asueto por separado, más allá de las obligaciones personales y familiares de cada uno. Pero el trabajo manda, y Enrique, pese a todo, está feliz e ilusionado.

Ana y Enrique, a bordo de un barco en Almería, en 2021. Gtres

Así lo hizo constar a este medio una persona muy próxima al torero. Ser apoderado, haber podido hacer realidad esta flamante etapa, tras despedirse de los toros de forma oficial, ha sido un revulsivo importante para su ánimo. Ana lo apoya "al 200 por 100", confía un informante.

No hay drama ni problema alguno en este tiempo de distanciamiento. "Lo llevan muy bien, no queda otra. La pareja del torero sabe que esto es así. Hablan mucho, se hacen videollamadas, hay una comunicación constante entre ellos", se sigue compartiendo.

Un buen amigo de Enrique desea aclarar a EL ESPAÑOL que la ausencia de Soria en estos días en los que Enrique ejerce de apoderado es algo muy frecuente, nada extraordinario: "Lo raro es que la pareja acompañe al apoderado. Nunca pasa eso. Ha sido así siempre".

La salud de la pareja, por tanto, aclaran e insisten, es buena: ellos están bien, como siempre. Ni una sola fisura existe en su amor. Lo que sí es verdad es que Enrique hace una vida lejos de Almería. Desde hace "muchísimo" no se le ve por tierras andaluzas.

Enrique y Ana, a bordo de un barco, en Almería. Gtres

Una de las personas que informan a este medio desliza lo que sigue en un momento dado de la conversación: "En estos días donde Ponce está de apoderado no todo es trabajo. Hay tiempo para estar con amigos, cenan, van a espectáculos flamencos".

¿Cuándo se van a reencontrar Ana y Enrique? Si hace unos días EL ESPAÑOL apuntaba que la agenda del diestro en agosto estaba apretadísima, ahora se hace ver que la pareja se podrá ver y será en Jaén, en la finca La Cetrina.

En breve, el torero dispondrá de unos días libres -en realidad, pocos-, y, entre otros reencuentros familiares, disfrutará junto a su razón de amor.

Y mientras Ponce cumple con sus obligaciones, ¿qué tal está Ana y dónde? Pues de acuerdo a los datos que controla este periódico, la joven abogada está disfrutando del período estival en Almería, de playa en playa, visitando calas, de cenas y tostándose al sol.

También aprovecha Ana estas semanas de descanso para estar con su familia y, de paso, apoyar a su hermano, José, en su nuevo proyecto hostelero. El joven ha abierto una tasca junto a dos socios más, en San José, en Almería. Los Soria Moreno van mucho por allí.

El local -cuyo nombre se ha pedido a este medio que no trascienda, porque la familia así lo prefiere- ha tenido una gran acogida. "Se come fantásticamente bien, y hay un ambiente muy apañao", explica quien lo ha visitado.

Ana Soria, recuerdan al periodista que escribe este artículo, también iba a participar activamente en este proyecto. De hecho, figuró en la creación de una sociedad para tal menester de restauración, Grupo Soria y Martul S.L.

La pareja paseando por Almería, en una imagen de archivo. Gtres

Se constituyó, tal y como arrojan los datos facilitados por Informa, el 3 de julio de 2025. Es decir, el pasado verano.

El objeto social es "la prestación, gestión y explotación de la actividad de restauración y cocina en restaurantes, cafeterías y bares en toda clase de establecimientos incluso al aire libre en régimen de concesión y /o franquicia".

Antes de darse de baja de la sociedad, la hija del respetado abogado almeriense Federico Soria (70) aparecía, en el apartado de Estructura Corporativa, junto a dos personas más.

Por un lado, figura el hermano de la flamante abogada, José Soria; por otro, un joven llamado César, que vive en Almería -donde está el domicilio fiscal de la empresa-, y también ha estudiado Derecho, como Ana Soria, en esta ocasión en la Universidad de Navarra.

La otra pasión de José Soria

José Soria Moreno, el hermano menor de Ana, amén de la abogacía -estudia la misma carrera que su hermana- y de la restauración, también siente devoción por la tauromaquia.

Fue Federico Soria, un conocido abogado mercantilista de la ciudad andaluza, padre de Ana y José, quienes les inculcó esta pasión por el toro.

Enrique Ponce junto a José Soria en una imagen 'colgada' en las redes social de Ana. RRSS

Desde bien pequeños han acompañado a su padre Federico a muchas corridas de toros, "no sólo aquí en Almería, también en Las Ventas", informó una persona muy próxima a la familia tiempo atrás.

"Desde chico dijo que él quería ser torero, luego lo ha ido compaginando con sus estudios y esa fijación fue cambiando. También con la edad se cambia de objetivos, es normal", añadió este informante.

En esa línea, se informó de que la figura de Enrique Ponce ha sido clave para la formación y el desarrollo de la pasión de José Soria.

Enrique "le ha dado como clases y hablan mucho del toro", se detalló a EL ESPAÑOL hace un tiempo, para añadir: "Gracias a Jose -su entorno lo llama sin acento-, Ponce ha podido disfrutar de su profesión en Almería, a puerta cerrada. Le ha dado buenos consejos".