Los hijos de Nacho Palau están veraneando en Andorra: "Han ido para conocer dónde vivirán sus hermanos con Miguel Bosé"

Este año 2026 la vida de Miguel Bosé (70 años) ha experimentado un importante cambio vital, pues si bien hace unos meses EL ESPAÑOL informaba que el artista estaba buscando casa, en régimen de alquiler, para instalarse a vivir en Andorra, ya es una realidad.

Han sido unos meses muy intensos para el cantante de Morena Mía, pues la elección de su nuevo domicilio andorrano ha tenido que compaginarla con su última gira de conciertos, la mudanza de México y el cuidado y la atención de sus hijos, ya adolescentes, Diego y Tadeo.

No ha sido fácil toda esa intendencia. "Han sido muchos viajes exprés desde la otra punta del mundo, mientras cantaba, llamadas. Menos mal que Miguel ha confiado mucho en un buen amigo que ha hecho de puente", traslada a este medio una persona bien informada.

Los cuatro hermanos en un fotomontaje de EL ESPAÑOL. Gtres

Lo primero que decidió, bien aconsejado también, es el colegio donde van a estudiar sus hijos. "Ahí no tuvo duda, le dieron buenas referencias", se apunta. Y el bien inmueble debía estar próximo a este centro educativo. Finalmente, Miguel ha conseguido su casa deseada.

La zona que ha terminado por encandilar al intérprete de Amante Bandido está situada en la parroquia andorrana de Escaldes-Engordany. En concreto, de acuerdo a los datos que corrobora este periódico, Miguel y su familia viven en la exclusiva urbanización Guem.

Tal y como se traslada a EL ESPAÑOL, el grueso de la mudanza de la familia Bosé se efectuó entre los pasados meses de junio y julio, coincidiendo con el final del curso escolar de Diego y Tadeo.

Antes de instalarse definitivamente en Andorra, la familia -Miguel y sus dos hijos- han disfrutado, como ya es tradición, de unos días de asueto en Mallorca, la isla donde Miguel tiene residencia en Esporles, el municipio donde veraneó la familia Dominguín-Bosé durante años.

Miguel Bosé, en una instantánea tomada el pasado año. Gtres

No han estado solos Miguel y sus hijos. Amén de otros familiares -como una hermana del cantante y los hijos de ésta-, también han viajado hasta Mallorca Ivo y Telmo, los vástagos biológicos del escultor Nacho Palau (54). Los cuatro hermanos se han reencontrado un verano más.

Porque sí: Diego, Tadeo, Ivo y Telmo se han considerado siempre, y siguen haciéndolo, como hermanos, pese a que un juez dictó sentencia desfavorable. Los cuatro adolescentes -cumplirán 15 años este año- se han llevado siempre de maravilla.

Jamás ha existido entre ellos el mínimo roce o malentendido, ni acaso una pelea o distanciamiento tras la ruptura de sus respectivos padres. Han construido su relación sobre una sólida base de madurez. Un vínculo que se fortaleció cuando tuvieron sus propios teléfonos.

Volviendo al presente, los jóvenes han estado casi dos semanas divirtiéndose a lo grande en Mallorca, hasta el pasado fin de semana. Fue el pasado sábado 1 de agosto, como apunta Diario de Mallorca, cuando todos hicieron de nuevo las maletas: tocaba decir adiós a la isla.

El cantante, en Mallorca, en 2024. Gtres

Eso sí, ahí no se acababan las vacaciones. El cantante y los cuatro hermanos pusieron rumbo, desde el Aeropuerto de Son Sant Joan, hasta Andorra. Así se acordó con Nacho Palau desde el principio: "Ivo y Telmo querían conocer dónde van a vivir sus hermanos con Miguel Bosé".

Ivo y Telmo se quedarán en el Principado de Andorra hasta mediados del presente mes de agosto, así se confía a este medio. "Luego los nanos se reunirán con su padre en Chelva".

"Los chicos lo pidieron"

Según cuentan a este periódico, el traslado de Miguel Bosé a Andorra desde México -donde se instaló en 2018- obedece, en gran medida, a una petición que le hicieron sus hijos: acercarse a España, a su patria, a su familia. Estar más cerca de los suyos.

"Los chicos así lo pidieron". Estar más próximos a sus otros hermanos, Ivo y Telmo. Esta es la razón principal. Existen, en cambio, otras voces que se cuestionan por qué Bosé optó por Andorra en vez de por España, su casa.

Hay que apuntar que el cantante se ha mostrado, de un tiempo a esta parte, muy crítico con el Gobierno español. ¿Es por la gestión que desempeña el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (54)?

Palau junto a sus dos hijos biológicos, Ivo y Telmo, en una imagen de sus redes sociales. Redes Sociales

"No es eso, Miguel no quiere vivir aquí por la prensa, no soportaría ver fotos suyas cenando o con los chicos de compras", se explicó a este medio hace unas semanas. Conviene recordar, además, que en 2019 Bosé apareció en las listas de defraudadores de Hacienda.

Le debía por aquel entonces al fisco una deuda de un millón de euros. Andorra, además, se ha convertido en la residencia fiscal de muchos youtubers. Se mudan allí porque el país ofrece una presión fiscal muy inferior a la de España sobre rentas altas.

El tipo máximo de IRPF en suelo andorrano es del 10 por ciento a partir de 40.000 euros anuales, mientras que en España los tramos altos superan con facilidad el 45-47 por ciento según la comunidad autónoma.

A esta ventaja fiscal se suma que Andorra está muy cerca de España, comparte idioma, ofrece seguridad y un nivel de vida alto, lo que facilita el traslado sin una ruptura radical con el entorno habitual.

La normativa andorrana permite obtener residencia -activa o pasiva- si se cumplen requisitos como vivir al menos 90-183 días al año allí, tener medios económicos suficientes y, en el caso de los profesionales con proyección internacional desarrollar la actividad desde el Principado.