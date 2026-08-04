El refugio de Ferran Torres: 7.500 habitantes, 4 kilómetros de playa y las minas en galería más antiguas de Europa

En busca de máxima tranquilidad, privacidad y un entorno que favorezca el descanso de alto rendimiento, Ferran Torres (26 años) ha encontrado en Gavà Mar su cuartel general perfecto.

El futbolista del FC Barcelona reside en este cotizado barrio marítimo perteneciente al municipio de Gavà, en la comarca del Baix Llobregat, una de las áreas residenciales más exclusivas y cotizadas del entorno metropolitano barcelonés.

Con una población censada de entre 7.000 y 7.500 habitantes, dentro de un municipio global que supera los 48.000 vecinos, Gavà Mar destaca por su trazado predominantemente residencial.

La zona está vertebrada por urbanizaciones de casas unifamiliares, villas de alto standing y complejos de apartamentos de baja altura rodeados de extensas zonas ajardinadas, ofreciendo un oasis de calma a apenas 15 o 20 minutos del centro de la capital catalana y a solo 10 minutos del Aeropuerto de El Prat.

Playa de Gavà Mar, en Barcelona. Ajuntament de Gavà.

El gran atractivo natural del enclave radica en su fachada marítima de alta calidad ambiental.

La playa de Gavà Mar se extiende a lo largo de 3,7 kilómetros de arena fina y dorada, conectando de forma continua con los litorales de Castelldefels y Viladecans.

Este tramo de costa conserva un valioso ecosistema dunar propio del Delta del Llobregat y destaca por su frondoso pinar marítimo, una masa de pinos mediterráneos de más de 400 metros de profundidad que llega prácticamente hasta la arena.

Bordeando este entorno se despliega su reconocido paseo marítimo, integrado con absoluto respeto a la topografía natural y galardonado en su día con el prestigioso Premio FAD de Arquitectura y Paisajismo.

Aunque el barrio se desarrolló urbanísticamente a partir de mediados del siglo XX conservando villas pioneras del veraneo burgués catalán, el municipio alberga un patrimonio histórico de valor incalculable.

A solo cinco minutos de la zona marítima se encuentra el Parque Arqueológico de las Minas Prehistóricas de Gavà.

En este yacimiento único, que alberga las minas en galería más antiguas de Europa y tiene más de 6.000 años de antigüedad, fue hallada la célebre Venus de Gavà.

El patrimonio de la zona se completa con el monumental Castillo de Eramprunyà, una fortaleza medieval del siglo X encaramada en el macizo del Garraf que custodia la ermita románica de San Miguel y ofrece vistas panorámicas sobre todo el delta.

La proximidad a reconocidos colegios internacionales como el Bon Soleil o el British School of Barcelona, sumada a la discreción que brindan sus calles arboladas y la brisa marina, explican por qué deportistas de élite como Ferran Torres eligen las playas y pinares de Gavà Mar como el refugio definitivo para desconectar de la exigencia del deporte profesional.