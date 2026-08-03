Mariló Herranz, la nueva maquilladora del presidente: "No entro a trabajar con Pedro Sánchez, entro a La Moncloa"

Detrás de cada comparecencia oficial, de cada rueda de prensa y de cada imagen institucional que recorre el mundo desde el Palacio de la Moncloa, hay un exhaustivo trabajo técnico para cuidar hasta el último detalle.

A partir de ahora, la narrativa visual de las apariciones públicas del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez (54 años) estará en manos de Mariló Herranz, una profesional de dilatada trayectoria en el sector de la belleza integral y el audiovisual que asume este nuevo reto con ilusión y rigor. También con una premisa muy clara sobre la naturaleza de su cometido.

"Estoy súper contenta, me parece un proyecto precioso", reconoce en su charla con EL ESPAÑOL. "Pero yo no entro a trabajar con Pedro Sánchez: yo entro a trabajar a La Moncloa", matiza al hablar de su reciente incorporación.

"Llevo muchísimos años en esto"

Con más de 25 años de experiencia a sus espaldas, Herranz es una destacada empresaria del sector, professional make-up & fashion design, especialista en estilismo, peluquería, maquillaje y caracterización.

Estos días se encuentra "de vacaciones", tal y como nos revela. A pesar de ello, atiende amablemente a este diario para compartir sus primeras impresiones acerca de su futuro inmediato como responsable de la imagen del mandatario en Moncloa.

"No es la primera vez que doy un salto así. Llevo muchísimos años en esto. Siempre he trabajado con cantantes, con periodistas, con políticos", empieza diciendo.

Cierto es que no es nueva en estas lides. Trabajó con el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy. Una experiencia que vivió durante los años que residió en París.

Esto explica por qué para Herranz, este importante paso en su dilatada carrera no es una cuestión de nombres propios. A muchos puede resultarle asombrosa la idea de cuidar de la imagen del Jefe de Estado.

Pero no es la persona, ni las ideologías, donde ella pone el foco. Lo que a ella le atañe es, simplemente, su labor: "Al final es adecuar y cuidar la imagen de alguien que se pone delante de un medio de comunicación para transmitir un mensaje. Y la narrativa de esa imagen parte de mis manos", sentencia, rotunda. "Es eso".

"Llegas porque eres una gran profesional"

Se trata de un servicio técnico a través del cual va a "llevar la imagen institucional de las personas que nos representan en La Moncloa", señala.

La adjudicación de este contrato no ha sido un hecho fortuito ni una decisión personal, sino el resultado de un exigente proceso de licitación pública al que Herranz concurrió a través de su trayectoria profesional.

"Esto es una licitación pública", recuerda. "Ahora mismo llevo Televisión Española, que la he llevado cuatro años en Barcelona y en Canarias. Es un servicio externalizado que he ganado con mi empresa. Eso y el Barça TV y muchas licitaciones más".

"Me ha costado la vida ganarla. Ha sido mucho esfuerzo, porque las condiciones de esta licitación han sido durísimas", explica.

"Me gustaría que quedara plasmado que para este trabajo no he ido a dedo. No soy la sobrina de ningún ministro. Llegas porque eres una gran profesional y tienes una trayectoria profesional que avala todo eso. Si no, hubiera sido imposible".

"Entro en La Moncloa con quien esté"

Consciente de la repercusión que conlleva trabajar en el corazón de la política nacional, Mariló Herranz aborda su cometido con absoluta discreción y neutralidad.

"Para mí, la noticia sobre mi nuevo trabajo es un tema relacionado con el oficio, con la profesión, con la profesionalidad", afirma con rotundidad. "Yo entro a trabajar a La Moncloa con quien esté el tiempo de mi contrato, que son dos años. Un año, más otro de prórroga".

"Si mañana nuestro presidente cambia, seguiré con el siguiente", prosigue.

Amplia trayectoria

La experiencia de Mariló Herranz en el ecosistema audiovisual e institucional es tan amplia como diversa.

Desde 2021 ejerce como Directora General de la empresa Baiona SL, firma a través de la cual gestiona servicios especializados.

Entre 2022 y 2023, volcó su experiencia como formadora en el Grupo Atresmedia impartiendo cursos avanzados de maquillaje, peluquería y caracterización para cine y televisión, labor que también ha respaldado como ponente en la Universidad Europea de Madrid y embajadora de marcas de lujo ante la prensa especializada.

Su currículum suma además la dirección de centros de referencia como el Área de Belleza del exclusivo Club Alma Sensai (2016-2017) o el Centro Hair Studio en La Moraleja (2015-2016).

Además ha sido propietaria, durante casi dos décadas (de 1998 a 2015), del reconocido salón Zinc Belleza Integral en el Parque del Conde Orgaz de Madrid.

"Los sueños se cumplen"

El recorrido de Herranz cruza fronteras. Sus primeros pasos profesionales de alto nivel se consolidaron en Francia, donde realizó un intensivo stage de maquillaje y peluquería en París entre 1995 y 1997.

En la capital francesa trabajó como estilista, maquilladora y coiffeuse para cadenas como TV France 1 y TV France 2, colaborando además en producciones para la emblemática Ópera de París y la televisión gala (TF1).

En el ámbito audiovisual español e internacional, su firma ha estado presente en grandes producciones para RTVE, Atresmedia, Netflix y Movistar+, e incluso cuenta con una participación en figuración especial dentro de la película Julieta (2015), dirigida por Pedro Almodóvar para El Deseo.

Ahora asume la responsabilidad de los servicios especializados de imagen para las comparecencias y actos públicos en Presidencia del Gobierno, atendiendo tanto al Presidente como a ministros y altas autoridades en el Palacio de la Moncloa.

Para Herranz, su objetivo principal es asegurar que quienes se sitúan frente a la prensa transmitan su mensaje con pulcritud.

Al echar la vista atrás y repasar un recorrido que ha desarrollado entre París y Madrid, y que hoy la sitúa en la primera línea de la imagen institucional del Estado, Mariló concluye con la satisfacción del deber cumplido y de la vocación realizada.

"Yo creo que los sueños se cumplen y, en mi caso, mis sueños se han cumplido. Mi lema en todas las entrevistas es: 'Tu magia está en mis manos'. Es una frase es mía y me define, porque eso es lo que hacemos las personas que nos dedicamos a esto", concluye.