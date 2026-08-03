Marcos Llorente cambia la fiesta de Ibiza por Marbella: sus fotos más familiares junto a su mujer, Paddy Noarbe, y su hija

Marcos Llorente (31 años) está viviendo el que es, sin lugar a dudas, uno de los veranos más especiales y felices de su vida tras la conquista española del Mundial 2026. Motivos no le faltan para festejar.

Después de varios días de celebraciones intensas en Ibiza junto a Ferran Torres (26) y otros compañeros, en las últimas horas el futbolista del Atlético de Madrid ha optado por un plan mucho más tranquilo y familiar en Marbella.

En dicho enclave, tal y como atestiguan las fotografías que facilita la agencia Gtres, el deportista disfruta de la playa, la calma y la compañía de las dos mujeres de su vida: su mujer, Paddy Noarbe (29), y su hija, Amor.

Las imágenes que han trascendido muestran a la familia paseando relajadamente por la costa malagueña, alternando el carrito del bebé con momentos en los que la pequeña va en brazos.

El matrimonio dando un paseo por la costa malagueña. Gtres

El material gráfico muestra cómo es el deportista quien tira del carro del bebé mientras que esposa lleva en brazos a la pequeña de la casa.

También se les ve jugando en la arena, construyendo castillos y compartiendo una estampa que contrasta por completo con la vivida apenas unos días antes en Ibiza, cuando Llorente se convirtió en uno de los protagonistas involuntarios de las redes sociales.

Volviendo al hito de La Roja, durante la celebración mundialista, el centrocampista coincidió con Ferran Torres, Marc Pubill (23), Lamine Yamal (19), Mikel Oyarzabal (29) y Marc Cucurella (28), entre otros integrantes de La Roja.

El grupo navegó por las aguas de la isla, visitó restaurantes como Casa Jondal y recorrió algunos de los locales más exclusivos de Ibiza.

La escapada terminó generando una inesperada oleada de comentarios debido a unas fotografías en las que Llorente y Ferran Torres aparecían mostrando con naturalidad el cariño y la complicidad que existe entre ambos.

La reacción en redes sociales llevó al jugador del Atlético de Madrid a pronunciarse directamente.

Durante una ronda de preguntas con sus seguidores, Llorente expresó su sorpresa ante la polémica: "Me sorprende que en 2026 siga generando debate que dos hombres se den cariño. Pero luego veo cómo está el patio y lo entiendo".

Marcos, junto a su mujer y su hija, en Marbella. Gtres

Su reflexión continuó con un mensaje que rápidamente se viralizó: "No hay nada más masculino que un hombre seguro de sí mismo, que no tiene miedo a demostrar afecto a otro amigo".

Ferran Torres compartió íntegramente estas palabras en sus historias de Instagram, dejando claro que ambos consideraban zanjada la controversia.

Con la tormenta mediática ya en segundo plano, Llorente ha querido dedicar el resto de sus vacaciones a su familia. Marbella se ha convertido en el escenario perfecto para desconectar antes de reincorporarse a los entrenamientos con el Atlético de Madrid.

La pequeña Amor, nacida en febrero de 2025, aparece en varias de las fotografías disfrutando de la playa junto a sus padres, que alternan momentos de juego con paseos tranquilos y veladas relajadas frente al mar.

En una de las imágenes compartidas por el propio futbolista, se le ve disfrutando de un arroz con bogavante, una muestra de que los planes gastronómicos también forman parte de esta etapa más calmada del verano.

La pareja ha aprovechado estos días para recuperar la intimidad y el tiempo en familia, lejos del ruido mediático que acompañó la celebración mundialista.

Marcos y su esposa, Paddy, posando sonrientes. Redes Sociales

Mientras las fotografías de Ibiza seguían generando comentarios, Paddy Noarbe también quiso compartir su propia reflexión en redes sociales.

Muchos interpretaron su mensaje como una respuesta a quienes cuestionaban que su marido hubiera disfrutado primero de unos días con sus amigos antes de viajar con su familia.

"Normalicemos las parejas sin correa. Amar a alguien no debería limitar tu libertad, sino darte aún más seguridad para disfrutarla", escribió.

Sus palabras, celebradas por numerosos seguidores, apuntaban a una filosofía de vida basada en la confianza, la autonomía y el respeto mutuo.

Noarbe añadió otro mensaje en el que defendía la importancia de vivir sin preocuparse por los juicios ajenos y de respetar la forma en la que cada persona decide construir su familia y su relación.

Marcos y Paddy se conocieron cuando ambos eran muy jóvenes y, con el paso de los años, han convertido su vínculo en una de las parejas más sólidas del panorama deportivo español.

Paddy, emprendedora y creadora de contenido, ha acompañado al futbolista en cada etapa de su carrera, desde sus primeros pasos en el Real Madrid hasta su consolidación en el Atlético.