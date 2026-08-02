El refugio de Kiko Rivera: un municipio de 16.500 habitantes con hacienda olivarera barroca y un convento del siglo XVI

Tras el revés de salud que sufrió el pasado día 21 de julio, Kiko Rivera (42 años) se recupera en la tranquilidad de Espartinas, el municipio de 16.500 habitantes a unos 14 kilómetros de Sevilla al que se trasladó tras su separación de Irene Rosales (35).

Allí, en un entorno marcado por sus haciendas olivareras y el sosiego de sus rincones históricos, el DJ afronta su rehabilitación, forzado a pausar su carrera musical y a volcarse por completo en su recuperación tras verse obligado a cancelar su gira de espectáculos.

En busca de cierta distancia del foco mediático y un entorno residencial apacible, el hijo de Isabel Pantoja (69) ha hecho de Espartinas su guarida definitiva.

Espartinas, en Sevilla. Redes sociales.

Este municipio se ha convertido en el refugio vital del artista tras dejar atrás su etapa en la vecina localidad de Castilleja de la Cuesta.

En esta nueva residencia, ubicada a apenas unos minutos en coche de la capital hispalense pero lo suficientemente alejada de su bullicio, comparte su día a día con su pareja, Lola García, mientras atiende a las prescripciones médicas y al descanso necesario.

Con una población que supera ligeramente los 16.500 habitantes, Espartinas ha vivido un importante crecimiento en las últimas décadas gracias a su modelo de urbanizaciones unifamiliares con jardín y piscina.

Sin embargo, tras esa fachada de zona residencial cotizada por quienes buscan discreción, el municipio guarda un legado histórico estrechamente vinculado a la cultura del olivar y al patrimonio religioso del Aljarafe.

Santuario de Nuestra Señora de Loreto, en la localidad sevillana de Espartinas. santuarioloreto.org

El nuevo entorno del artista destaca por un patrimonio histórico singular que refleja el esplendor agrícola y devocional de la comarca.

Su gran joya monumental es el Santuario Convento de Nuestra Señora de Loreto, fundado en el siglo XVI sobre una antigua torre defensiva medieval. Este recinto franciscano alberga la imagen de la patrona del Aljarafe, un claustro de estilo manierista, un patio de naranjos y una biblioteca histórica de incalculable valor.

A este legado se suma la Hacienda de Tablantes, ejemplo paradigmático de la arquitectura olivarera del barroco sevillano del siglo XVIII.

Este caserío agroindustrial, que llegó a albergar cinco prensas de viga para la producción de aceite, destaca por su torre de contrapeso, su señorío con mirador, su capilla privada y sus llamativos azulejos votivos de época.

Iglesia parroquial de la Asunción, en Espartinas. Ayuntamiento de Espartinas.

Asimismo, en el centro del casco urbano se erige la iglesia Parroquial de la Asunción, datada a mediados del siglo XVII, que cuenta con una esbelta torre campanario de estilo mudéjar-barroco y valiosos retablos de madera dorada.

El día a día en Espartinas ofrece un ritmo pausado que encaja con el periodo dereposo que requiere el DJ.

Famosa por sus tradicionales ventorros y bodegas, la zona mantiene viva la costumbre de degustar el tradicional vino mosto del Aljarafe durante los meses de otoño e invierno, acompañado de aceitunas aliñadas de la tierra y carnes a la brasa.

Es entre estos paisajes de haciendas históricas, aromas de azahar y paseos tranquilos donde Kiko Rivera busca dejar atrás este susto de salud, volcado en su rehabilitación y resguardado en la privacidad que le ofrece su hogar en el Aljarafe.