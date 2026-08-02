Manuel Escribano, pareja de Laura Sánchez, pierde el lóbulo de su oreja izquierda en plena faena: "Hay tardes duras"

Manuel Escribano sufrió un accidente el pasado viernes, 31 de julio, en la plaza de toros de La Merced, en Huelva. GTRES

Hay acontecimientos que arrancan como una fiesta de verano y terminan convirtiéndose en un auténtico trance de angustia. Eso fue exactamente lo que ocurrió este viernes en la plaza de La Merced, en Huelva, donde la modelo y empresaria Laura Sánchez vivió a distancia uno de los momentos más amargos de los últimos meses.

Su pareja, el torero Manuel Escribano, sufrió un aparatoso accidente en el primer tramo del evento que enmudeció a las miles de personas congregadas en el recinto.

La cita prometía ser uno de los grandes acontecimientos sociales y culturales de las Fiestas Colombinas onubenses.

Sin embargo, la tensión se apoderó de la jornada durante el primer tramo del espectáculo. Escribano, que compartía protagonismo en ese instante con su compañero David Fandila ‘El Fandi’, sufrió una inoportuna caída al perder el pie sobre la arena.

Sin tiempo para reaccionar, el animal pasó por encima del diestro en un violento impacto que hizo saltar de inmediato todas las alarmas.

"Hay tardes duras"

Aunque la fuerza de la adrenalina hizo que el de Gerena se levantara del suelo como si nada hubiera pasado, la gravedad de lo ocurrido no tardó en hacerse evidente ante la mirada atónita del público.

La embestida le había arrancado literalmente el lóbulo de su oreja izquierda, provocándole un sangrado constante e impresionante que obligó a detener su intervención.

El diestro fue trasladado de inmediato a las dependencias médicas del propio recinto para cortar la hemorragia y realizarle las primeras curas de reconstrucción en la zona afectada.

Sin embargo, lejos de dar la jornada por finalizada o trasladarse directamente a un centro hospitalario para descansar, Escribano protagonizó el momento más emotivo de la tarde al decidir reincorporarse a la cita y terminar su actuación. Un gesto que el público asistente reconoció con una calurosa ovación de pie.

Manuel Escribano ha perdido el lóbulo de su oreja izquierda tras ser volteado por un toro. @manuel.escribano

"Hay tardes duras"

Horas después, ya más tranquilo y con el susto aún reciente, el propio protagonista ha querido pronunciarse a través de sus redes sociales para enviar un mensaje de calma a sus seguidores y reflexionar sobre la dureza de su profesión.

"Hay tardes duras y a la vez bonitas. Tardes en las que el cuerpo dice una cosa y uno tiene que hacer otra. Pero me debo a mi afición, a la gente que llena esa plaza esperando algo de mí, y eso está por encima de cualquier dolor. Salir de nuevo con todo. Gracias de corazón por el cariño que recibo siempre".

Unas palabras cargadas de compromiso que demuestran la fortaleza del torero sevillano, quien, a pesar de las visibles secuelas físicas del accidente, ha querido agradecer el enorme respaldo recibido en uno de sus momentos más difíciles.