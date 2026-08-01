Paula Echevarría dice adiós a su padre en una desgarradora carta: "Tengo el corazón roto. ¿Después de ti, qué, papá?"

Paula Echevarría, en el último adiós a su padre, fallecido a los 76 años. GTRES

Hay pérdidas que paralizan el tiempo y grietas en la vida para las que no existe remiendo posible. Paula Echevarría (48 años) atraviesa el trance más amargo de su vida tras la pérdida de su padre, Luis Ángel Echevarría, fallecido recientemente a los 76 años.

Desolada y envuelta en un dolor insondable, la actriz asturiana ha querido compartir su luto con sus millones de seguidores a través de una desgarradora carta pública que deja al descubierto la devastación emocional de su familia.

Acompañando sus palabras con un emotivo vídeo repleto de recuerdos y momentos compartidos junto a su progenitor, la intérprete de Velvet ha abierto su alma en las redes sociales para rendir un último y sentido homenaje al hombre de su vida:

"¿Después de ti, qué, papá? Tengo el corazón roto... intentaré recomponerlo pegando cada trozo pero sé que no quedará igual... ya nunca será el que era... porque me faltas tú, papi."

"Te pensaré cada día"

La complicidad entre la actriz de Candás y su padre siempre fue un pilar fundamental en su vida personal y profesional.

En cada hito de su carrera o en los momentos de mayor exposición mediática, la presencia discreta y protectora de Luis Ángel actuó como el verdadero ancla a tierra de la artista. Un refugio de normalidad al que la asturiana siempre volvía cuando los focos se apagaban.

El mensaje que ahora ha publicado en su cuenta de Instagram, impregnado de una profunda melancolía y de las palabras cariñosas con los que se comunicaban en la intimidad del hogar, concluye con una súplica que refleja el vacío imborrable que deja su marcha.

"Te pensaré cada día de mi vida, hablaré contigo y te pediré que me sostengas... no me sueltes nunca, papá. Te quiere 'tu piquiñina", concluye.

"La persona que más admiro"

La noticia de la muerte de Luis Ángel ha desatado una ola de condolencias hacia la actriz y su madre, Elena Colodrón, quienes en los últimos días han recibido el cariño masivo de compañeros de profesión, amigos y familiares.

El funeral se celebró el pasado viernes, 31 de julio, en la iglesia parroquial de San Félix de Candás, en el concejo de Carreño. Sus restos serán incinerados en el Tanatorio de Avilés.

El dolor de la intérprete sintetiza la partida de una figura indispensable en su vida, al que estaba muy unida. El pasado mes de marzo, con motivo del Día del Padre, le dedicó unas palabras de cariño.

"A ti, papá, por enseñarme tanto, cuidarme tanto y darme tanto amor. Si creo que soy capaz de todo es porque tú me lo has hecho ver así. Mi mayor admirador... y la persona a la que más admiro. Te quiero", escribía entonces.

La asturiana se enfrenta en estas horas al difícil reto de recomponer un corazón que, como ella misma confiesa, jamás volverá a ser el mismo.