Marc Cucurella busca casa en Boadilla del Monte: una vivienda blindada y adaptada a las necesidades de su hijo

Marc Cucurella (28 años) está preparando su regreso definitivo a España. Según ha podido saber en exclusiva EL ESPAÑOL, el lateral de la Selección Española está buscando activamente casa en el municipio madrileño de Boadilla del Monte para fijar su residencia habitual junto a su mujer, Claudia Rodríguez (26), y sus tres hijos.

El futbolista catalán, que se encuentra disfrutando de sus últimos días de vacaciones tras proclamarse campeón del mundo, tiene prevista su vuelta a la disciplina deportiva y su incorporación a los entrenamientos en las próximas semanas de cara al inicio oficial de la temporada.

Sin embargo, su foco fuera de los terrenos de juego está puesto en cerrar cuanto antes la compra o alquiler de su nuevo hogar en la capital.

La elección de la propiedad no está siendo una tarea sencilla. La familia Cucurella-Rodríguez busca un inmueble con características muy concretas y máximas medidas de privacidad y seguridad, acondicionado de forma especial para garantizar el bienestar de su hijo mayor, quien padece un trastorno del espectro autista (TEA) con necesidades específicas, según ha hecho público el propio jugador en diversas ocasiones.

Por este motivo, la búsqueda en Boadilla del Monte -una de las zonas más exclusivas, tranquilas y seguras de la Comunidad de Madrid- se centra en viviendas unifamiliares con amplias parcelas, entornos acotados, distribuciones funcionales y espacios adaptables que permitan crear un entorno controlado, sereno y totalmente adaptado al desarrollo del pequeño.

"Hay que pensar en Mateo todo el tiempo. A veces queremos hacer ciertas cosas y no podemos porque no es bueno para él. Las vacaciones siempre son difíciles porque son muchos cambios para él", aseguró el futbolista en una entrevista reciente.

Por ejemplo, durante la competición del Mundial de Fútbol, el pequeño solo pudo asistir a la final y no pudo acompañar al resto de su familia en la grada en los partidos previos porque se agobia en ese tipo de espacios con tanta gente.

En Estados Unidos "hace mucho calor y se agobia mucho. A él le gusta estar más fresquito; aire acondicionado, piscina", explicó el deportista.

El futbolista y su apreja por las calles de Madrid. Geety Images

De momento, Cucurella ya ha visitado algunas casas en la zona de Las Lomas donde predominan los chalets de amplias dimensiones con parcelas también generosas.

La urbanización dispone de control de acceso, patrullas de seguridad privada por la zona y vigilancia las 24 horas, aspectos a tener en cuenta para un futbolista de su categoría.

Además, en los alrededores inmediatos hay un centro específico de educación especial para niños con TEA, que cuenta con más de 40 años de trayectoria.

Buen momento

No cabe duda de que Marc Cucurella está viviendo una de las etapas más dulces, maduras y equilibradas de su vida. Tras unos años de intensas transiciones profesionales y personales, el lateral ha encontrado un punto de estabilidad envidiable donde la felicidad de su hogar y el reconocimiento profesional caminan de la mano.

Detrás del desparpajo y la icónica melena de Cucurella hay una vida familiar muy cimentada. Junto a su mujer, Claudia Rodríguez, ha construido un hogar numeroso y lleno de vida con sus tres hijos: Mateo, Río y la pequeña Bella.

Claudia ha sido un apoyo fundamental en la carrera del futbolista desde sus inicios. Su relación, caracterizada por la naturalidad y la complicidad, se ha convertido en el refugio del jugador frente a la presión del fútbol de máxima élite.

En sus redes sociales y apariciones públicas es habitual ver la energía positiva que transmite la pareja, volcados al 100% en la crianza de sus pequeños.

El futbolista en el terreno de juego. Gtres

Hace unos días, ella felicitaba el cumpleaños al futbolista a través de sus redes sociales con un carrusel de imágenes de la pareja con sus hijos y el siguiente mensaje: "Hoy hace 28 años que nació la persona más maravillosa del mundo".

La familia al completo continuará de vacaciones hasta la segunda semana de agosto, que es cuando el futbolista tiene que incorporarse a los entrenamientos en la Ciudad Real Madrid, en Valdebebas.

El Real Madrid hizo oficial el traspaso de Marc Cucurella procedente del Chelsea el 15 de junio de 2026, firmando un contrato por seis temporadas (hasta el 30 de junio de 2032).

Coincidiendo con su regreso a la disciplina blanca y antes del arranque liguero, el club celebrará su presentación oficial en rueda de prensa.