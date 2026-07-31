Paula Echevarría y su madre, rotas de dolor, dan el último adiós a su padre en Candás

Paula Echevarría (48 años) vive uno de los momentos más difíciles de su vida.

Apenas unas horas después de conocerse el fallecimiento de su padre, Luis Ángel Echevarría Muñiz, la actriz ha reaparecido públicamente este viernes, 31 de julio, en el Tanatorio de Candás (Asturias).

Allí familiares, amigos y vecinos se han reunido para darle el último adiós en una jornada marcada por la emoción y el recogimiento.

Las imágenes de la intérprete durante la capilla ardiente reflejan el profundo dolor que atraviesa.

Vestida de riguroso luto, sin maquillaje y con el rostro visiblemente afectado, Paula ha abandonado durante unos instantes el interior del tanatorio para recibir a algunas de las personas que se acercaban a transmitir sus condolencias a la familia.

Con un pañuelo en la mano y el semblante serio, ha intentado mantener la serenidad mientras agradecía el cariño recibido en uno de los días más complicados de su vida.

La despedida de Luis Ángel Echevarría ha congregado a numerosos allegados que han querido acompañar a la familia en este duro trance.

Paula Echevarría junto a su familia y Miguel Torres en el último adiós a su padre en Candás. Gtres

El funeral se ha celebrado este viernes, 31 de julio, a las 17:00 horas en la iglesia parroquial de San Félix de Candás. Posteriormente, sus restos se han dirigido hacia el Tanatorio de Avilés para ser incinerados.

Durante el acto se ha podido ver a Paula Echevarría muy afectada por la despedida de su padre. En estas imágenes se aprecia cómo ha estado arropada por su madre, su hermano y, por supuesto, su pareja, Miguel Torres (40), a quien se ha podido ver junto al féretro de su suegro.

El padre de la actriz ha fallecido este jueves, 30 de julio, en Gijón a los 76 años. A lo largo de su vida trabajó primero como soldador y más tarde como maquinista ferroviario en FEVE, una profesión que desempeñó durante años y por la que era ampliamente conocido y apreciado en su entorno.

Además de Paula, deja a su hijo Luis Manuel y a varios nietos, entre ellos Daniella (17), fruto de la relación de la actriz con David Bustamante (44), y Miki, el pequeño que tiene junto a Miguel Torres.

Miguel Torres en el último adiós de su suegro en Candás. Gtres

La estrecha relación entre Paula y su padre siempre fue pública. La actriz nunca ocultó la admiración que sentía por él y, de hecho, era habitual que compartiera fotografías y mensajes dedicados a sus padres en las redes sociales.

Hace apenas unos meses, con motivo del Día del Padre, le dedicó unas palabras especialmente emotivas que hoy adquieren un significado aún más conmovedor.

"A mi mayor admirador y a quien más admiro. Feliz Día del Padre, papi. Te quiero", escribió entonces junto a varias imágenes familiares.

Ese mensaje se ha convertido ahora en el recuerdo más reciente de una relación marcada por el cariño y la complicidad.

Paula Echevarría, rota en el último adiós a su padre Europa Press

Desde que trascendió la noticia de su fallecimiento, la actriz ha optado por mantenerse alejada del foco mediático y centrada en su familia, encontrando refugio en los suyos para afrontar una pérdida que supone un duro golpe en el plano personal.

Arropada por sus seres queridos, Paula Echevarría se despide así de uno de los grandes pilares de su vida, en una jornada de enorme carga emocional que quedará marcada por las conmovedoras imágenes de su último adiós a su padre.