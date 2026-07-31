Muere Luis Ángel, el padre de Paula Echevarría, a los 76 años

Paula Echevarría, con su padre, en una imagen de sus redes sociales. @pau_eche

Triste y doloroso momento el que atraviesa Paula Echevarría (48 años). Luis Ángel Echevarría, padre de la actriz, ha fallecido este jueves 30 de julio en Gijón a los 76 años, una pérdida que ha sumido en el dolor a toda la familia.

La intérprete, que se encontraba en Madrid cumpliendo con varios compromisos profesionales, se desplazó de inmediato hasta Asturias para acompañar a los suyos y despedirse de su padre.

La triste noticia llega en unas fechas especialmente significativas para la familia, a escasos días del cumpleaños de Paula y de la mayoría de edad de su hija, Daniella Bustamante.

"Mi mayor admirador"

A pesar de ser el padre de una de las actrices más conocidas del panorama nacional, Luis Ángel Echevarría siempre eligió mantenerse alejado del foco mediático.

Hombre discreto y de carácter reservado, acompañó a su hija en los momentos más importantes de su carrera sin buscar nunca protagonismo.

Paula no ocultó en numerosas ocasiones la profunda admiración que sentía por él, compartiendo en sus redes sociales imágenes y mensajes que reflejaban el estrecho vínculo que los unía.

Uno de los más emotivos fue el que publicó el pasado mes de marzo con motivo del Día del Padre. Unas palabras que, tras su fallecimiento, adquieren un significado aún más especial: "A ti, papá, por enseñarme tanto, cuidarme tanto y darme tanto amor. Si creo que soy capaz de todo es porque tú me lo has hecho ver así. Mi mayor admirador... y la persona a la que más admiro. Te quiero".

Paula Echevarría, con sus padres. @pau_eche

Más de 50 años casado

La devoción de Paula Echevarría por su familia volvió a quedar patente en 2023, cuando sus padres celebraron 51 años de casados.

Entonces, la intérprete no dejó pasar una fecha tan señalada y festejó en sus redes sociales lo que bautizó afectuosamente como sus "bodas de oro más uno", recordando además los cuatro años previos de noviazgo que unieron a la pareja.

En su dedicatoria, Echevarría se mostró profundamente agradecida: "Hoy mis padres están de aniversario de boda, 51 años... que se dice pronto... (más 4 de novios, siempre lo digo porque el total cuenta). ¡Felicidades, papis! Cada día doy gracias por nacer en la familia que creasteis. Os quiero con locura".

Paula Echevarría, en sus redes sociales, con sus padres. @pau_eche

El último adiós, en Asturias

La despedida tendrá lugar en Candás, la localidad asturiana con la que los Echevarría mantienen un fuerte vínculo y donde acostumbraban a pasar largas temporadas en familia.

Según adelantó El Correo, la capilla ardiente quedará instalada en el Tanatorio de Candás para que familiares y amigos puedan darle su último adiós.

El funeral se celebrará a las 17.00 horas en la iglesia parroquial de San Félix de Candás, en el concejo de Carreño. Posteriormente, sus restos serán incinerados en el Tanatorio de Avilés.

Luis Ángel deja a su esposa, Elena Colodrón; a sus hijos, Paula y Luis; y a sus cuatro nietos, todos ellos profundamente afectados por una pérdida que deja un enorme vacío en la familia.

Quienes compartieron vida con Luis Ángel lo describen como un hombre cercano, afable y siempre dispuesto a ayudar.

Soldador y maquinista ferroviario de profesión, era especialmente apreciado por su sencillez y por el cariño con el que trataba a quienes le rodeaban. Su muerte deja una profunda huella en su esposa, sus hijos y sus nietos, con quienes mantenía una relación muy estrecha.

Para Paula Echevarría, su padre fue siempre uno de sus grandes referentes. Desde pequeña encontró en él un apoyo incondicional y un ejemplo de esfuerzo y dedicación.

Paula Echevarría, con sus padres y su hija Daniella. GTRES

Nada hacía presagiar este desenlace. Hace apenas unos días, la actriz disfrutaba de unas vacaciones familiares en Marbella antes de regresar a Madrid para atender varios compromisos laborales, planes que se vieron truncados por el empeoramiento del estado de salud de su progenitor.

Tras conocer la gravedad de la situación, Paula viajó de inmediato a Asturias, donde permanecerá junto a su madre en estos difíciles momentos.

La relación entre ambas siempre ha sido muy estrecha y, de hecho, era habitual que los padres de la actriz pasaran largas temporadas en Madrid para ayudarla con el cuidado de su hijo pequeño, Miki.

Los padres de Paula Echevarría, con Miki, el hijo que tiene la actriz con Miguel Torres. @pau_eche

A su lado se encuentra también Miguel Torres, su pareja y principal apoyo en este duro trance. El exfutbolista se desplazó igualmente hasta Asturias nada más conocer la noticia.

Cabe destacar que el exjugador mantenía un estrecho vínculo con Luis Ángel, por quien sentía un profundo afecto.

La pérdida también llega en un momento especialmente señalado para Daniella Bustamante, que está a punto de cumplir 18 años.

La joven despide así a uno de los hombres más importantes de su vida apenas unos días antes de alcanzar la mayoría de edad, una fecha que, inevitablemente, quedará marcada para siempre por este doloroso acontecimiento.