Lo que no se vio de la boda de Susanna Griso y Luis Enríquez: las imágenes de la novia minutos antes del 'sí, quiero'

Susanna Griso junto a su peluquero minutos antes de dar el "sí, quiero". Silvia Sánchez

Los instantes previos a una boda suelen quedar reservados para la intimidad. Son esos minutos en los que los nervios se mezclan con la ilusión, en los que cada detalle cobra un significado especial y en los que el tiempo parece detenerse antes de pronunciar el esperado 'sí, quiero'.

En el caso de Susanna Griso (56 años), esas emociones quedaron inmortalizadas en una serie de imágenes que muestran el lado más cercano y natural de la periodista pocas horas antes de convertirse en la mujer de Luis Enríquez (56).

Lejos del protocolo y de la solemnidad que marcaría la ceremonia celebrada este sábado, 25 de julio, en la Costa Brava, la presentadora vivió los preparativos rodeada de un ambiente relajado y de máxima complicidad.

Las fotografías reflejan a una Susanna sonriente, tranquila y visiblemente emocionada mientras ultimaba cada detalle de uno de los días más importantes de su vida.

Las instantáneas permiten descubrir cómo fue el proceso de maquillaje y peluquería de la novia, uno de los momentos más especiales de la jornada.

Susanna Griso posa junto a su maquilladora minutos antes de dar el "sí, quiero". Silvia Sánchez

La presentadora de Espejo Público eligió a Isabel Álvarez, su maquilladora de confianza, que le realizó un look de lo más fresco y natural. Por otro lado, en cuanto a peluquería, confió en Charly Jiménez, que optó por un bonito recogido desenfadado con ondas deshechas.

Sentada frente al espejo y dejándose mimar por su equipo de belleza, la periodista aparece disfrutando de cada minuto con una expresión de felicidad que habla por sí sola. Una calma que demuestra que, pese a la trascendencia del momento, quiso vivir la experiencia con naturalidad y sin renunciar a su espontaneidad.

Otro de los momentos más significativos llega cuando se dispone a calzarse los zapatos que la acompañarían hasta el momento. Un gesto sencillo, pero cargado de simbolismo, que marca el comienzo de la cuenta atrás hacia la ceremonia.

Susanna Griso calzándose minutos antes de dar el "sí, quiero". Silvia Sánchez

Entre risas y conversaciones con quienes la acompañaban, Susanna fue completando un estilismo que, desde el primer momento, despertó una enorme expectación.

Pero si algo dejan claro estas imágenes es que la novia no perdió el sentido del humor ni por un instante. En varias de las fotografías posa divertida ante la cámara, regalando gestos espontáneos y sonrisas que evidencian la ilusión con la que afrontaba este nuevo capítulo personal.

Lejos de mostrarse contenida, se dejó llevar por la emoción y compartió con total naturalidad unos instantes que habitualmente permanecen alejados de los focos.

Cada fotografía se convierte así en el reflejo de una jornada inolvidable. Una colección de imágenes que permite descubrir la trastienda de una de las bodas más comentadas del verano y que muestra a una Susanna Griso auténtica, relajada y profundamente feliz.

Unos momentos previos que quedarán grabados para siempre antes de caminar hacia el lugar donde se encontraría con Luis Enríquez y sellar, rodeados de familiares y amigos, una historia de amor que culminó con el esperado 'sí, quiero'.

Susanna Griso minutos antes de darse el 'sí, quiero' con Luís Enríquez. Silvia Sánchez

El vestido de la novia

Para uno de los momentos más importantes de su vida, Susanna Griso volvió a confiar en una persona muy especial tanto en el plano profesional como en el personal.

La periodista, que llegó del brazo de su hijo mayor, Jan, lució un diseño creado por Rosa Esteve, directora creativa y diseñadora de la firma Cortana, con quien mantiene una estrecha amistad desde hace años.

Esta elección volvió a demostrar la confianza que la presentadora depositó en la diseñadora y aporta un componente aún más emocional a un vestido que ha sido uno de los grandes protagonistas de la jornada.

El encargado de oficiar la boda civil ha sido Josep Chifré, alcalde de Santa Cristina d’Aro, localidad situada a tan solo cuatro kilómetros de S’Agaró. Amigo de Francesc Perellada, representante de Griso, el edil describió a la novia como "una mujer fantástica" y "encantadora", además de "cercana".