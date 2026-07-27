El jersey de estilo náutico y 'preppy' de Marta Pombo que se convertirá en el favorito para las noches de verano en el Norte

Marta Pombo (34 años), bien lo saben sus seguidores, domina a la perfección las claves del estilo informal pero sofisticado.

La influencer, siempre atenta a las tendencias más deseadas de la temporada, ha dejado ver en sus historias de Instagram una opción ideal para los días frescos de verano o las tardes de brisa junto al mar: un jersey de punto con estética preppy y aire universitario que no ha pasado desapercibido entre sus seguidoras.

Se trata del modelo S&R Nautical Knitted Sweater en tono crudo, firmado por la aclamada etiqueta neoyorquina Sporty & Rich.

La firma, fundada por Emily Oberg y convertida en todo un objeto de deseo entre las prescriptoras de moda, destaca por reinterpretar la estética deportiva retro con un toque de lujo relajado.

Marta Pombo, en sus redes sociales. @mpombor

Un diseño retro de culto

La prenda destaca por su acabado de punto de galga media en color crema, rematado con un clásico cuello redondo y cenefas acanaladas tanto en los puños como en el bajo.

En la parte frontal del pecho cobra protagonismo el icónico logotipo tipográfico de la marca (Sporty & Rich / Health & Wellness Club) bordado en contraste azul marino y rojo, acompañado por el detalle de la bandera estadounidense, que aporta ese marcado guiño de inspiración varsity tan característico de la firma.

Con un precio de venta de 220 euros, esta pieza de inspiración náutica y urbana reúne todos los requisitos para convertirse en una de las inversiones más versátiles de la temporada.

Jersey de la firma Sporty & Rich. Sporty & Rich.

Cómo llevar la prenda de la temporada

El estilismo capturado por Marta Pombo confirma que este jersey funciona como la elección perfecta para componer un armario cápsula de verano a otoño.

Combinado con un bolso de piel marrón al hombro y un peinado desenfadado, la creadora de contenido apuesta por un look natural, cómodo y versátil, idóneo tanto para una jornada de compras de fin de semana como para un paseo relajado.

Gracias a su estética athleisure pulida y sin esfuerzo, la propuesta de la influencer se consolida como una de las piezas más buscadas de la firma por quienes persiguen un estilo elegante pero informal que triunfa en redes sociales.