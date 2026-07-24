Las vacaciones de lujo del campeón Ferran Torres: yate, brindis de 24.000 euros y encuentro con David Beckham

Ferran Torres (26 años) está disfrutando de unos días de vacaciones en Ibiza tras la victoria de España en el Mundial de Fútbol 2026. El autor del gol que dio el título de Campeones del Mundo a nuestro país aterrizó en la isla balear el pasado miércoles, 22 de julio. Junto a él, su compañero en el terreno de juego Marcos Llorente (31). Fue horas después de la gran celebración en Cibeles.

En la isla pitiusa ambos jugadores han compartido jornadas en embarcaciones privadas y momentos de desconexión rodeados de lujo. En una de las imágenes que han compartido en sus redes sociales, aparecen en el yate Lady KC Charter, una embarcación de 27 metros con capacidad para nueve pasajeros, y que se puede alquilar por una tarifa que ronda los 15.000 euros al día (aproximadamente 70.000 euros la semana).

Pero lo que más ha llamado la atención de esa imagen no ha sido la embarcación, sino la botella de vino que están degustando. Se trata de una botella de Domaine de la Romanée Conti 2018, una de las más codiciadas del mundo.

Según medios especializados, es un Grand Cru de Borgoña (Côte de Nuits, Vosne-Romanée), elaborado al 100% con Pinot Noir en una parcela de apenas 1,8 hectáreas, lo que explica su escasez extrema y sus precios de subasta multimillonarios.

Una botella cuesta entre 23.850 y 32.500 euros, según la añada. Además el Romanée-Conti es un activo de colección. Coleccionistas, inversores y grandes restaurantes compiten por asignaciones mínimas.

Después del yate, los futbolistas decidieron echar el ancla y bajar a tierra en Cala Jondal (Sant Josep de sa Talaia), un enclave que funciona como imán para la jet set internacional.

De hecho, Torres y Llorente se encontraron allí con David Beckham (51), acompañado de su mujer, Victoria (52), y Michael Jordan (63), quien llegó a Ibiza navegando desde Capri en su espectacular yate valorado en 115 millones de dólares.

Según las crónicas locales, Beckham se acercó campechano a saludar a Torres y Llorente y les felicitó personalmente por la gesta mundialista.

Yate alquilado de Ferran Torres y Marcos Llorente. Charter World

Comieron en el único restaurante que hay en la cala, el restaurante de Cala Jondal, dirigido por el chef Rafa Zafra y galardonado como Best Chiringuito 2026 por Tapas Magazine. El local cuenta con reservados privados y un comedor climatizado con vistas al mar, decorado al estilo mediterráneo.

Su propuesta culinaria se centra en mariscos frescos, pescados a la brasa y producto local de calidad. Entre sus platos estrella figuran el brioche de caviar, el carpaccio de gamba roja, las anchoas, el tartar de tomate, el foie gras, el atún rojo y el conocido Selva Negra, un steak tartar de wagyu cubierto de caviar que ronda los 260 euros.

Ya por la noche, los jugadores a los que se sumaron Lamine Yamal (19), Marc Cucurella (28) cenaron en Lío Ibiza, uno de los clubes más icónicos de la isla con vistas al puerto y a Dalt Vila. El grupo tiene sedes también en Mykonos, Londres y Mallorca.

Los futbolistas disfrutaron del espectáculo de cabaré antes de sumarse al baile entre aplausos, música y decenas de móviles grabando el momento.



