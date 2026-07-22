El regreso silencioso de Messi y Antonella Roccuzzo a Argentina para pasar unos días de relax mientras asimilan la derrota

Leo Messi (39 años) tiene lo que se llama un mal perder. Tras quedar subcampeón con Argentina en la final de la Copa del Mundo contra España, el delantero decidió dejar plantada a la afición que le esperaba en la ciudad de Buenos Aires.

En vez de viajar con el resto de sus compañeros de Selección, el jugador cogió un vuelo de madrugada rumbo a su casa en Rosario. Ni festejos ni celebraciones. En el avión le acompañaban su esposa Antonela Roccuzzo (38) y sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro, quienes estuvieron en las gradas apoyando al astro durante el campeonato.

Messi se quedará unos días en Rosario disfrutando de su familia hasta que tenga que volver a Miami (Florida) para comenzar los entrenamientos con su equipo.

Messi y Antonella en una imagen de archivo. Geety Images

Están siendo días complicados para el deportista. "El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida", aseguró un día después de perder contra los campeones del mundo.

Aunque también quiso hacer una lectura positiva de su paso por el Mundial. "También me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo".

"Una vez más logramos unirnos como país y estar todo juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos", concluyó el futbolista en un mensaje en sus redes sociales junto a una imagen de él mismo en el terreno de juego con la medalla de subcampeón sobre su cuello.

Casa de Messi en Argentina

Messi mantiene un fuerte vínculo con su hogar en Rosario, donde creció y donde aún vive parte de su familia. Por eso, no es de extrañar que el futbolista pusiera rumbo al lugar que es su refugio.

En el barrio Gran Bourg, en una zona residencial tranquila, viven sus padres, Jorge y Celia. Allí es donde Leo solía alojarse en sus visitas a la ciudad.

Ahora el astro pasará unos días de desconexión en la propiedad que tiene en el barrio privado Kentucky Club de Campo, en la localidad santafesina de Funes.

En esta casa es donde tiene planeado retirarse el futbolista. La vivienda, conocida popularmente como La Fortaleza, cuenta con vigilancia permanente para tranquilidad de Leo y su familia.

Se trata de una vivienda unifamiliar con gimnasio privado y garaje para 15 coches.