La sofisticada vivienda de Ferran Torres en 'La Finca de Barcelona' con gimnasio privado, sauna y piscina

"He sido una persona muy criticada, esto ha sido una liberación muy grande. Me da fuerzas para seguir, al final Dios le da las cosas a quien más se lo merece". Con estas palabras Ferran Torres (26 años), el héroe de la Selección española, demostró la alegría que había sido para él ser el autor del gol que dio la victoria a España contra Argentina en la gran final de la Copa del Mundo.

El valenciano celebró con todos sus compañeros el título ante dos millones de personas que se echaron a las calles de Madrid para recibir al campeón con vítores y aplausos.

Ahora, los jugadores tendrán un periodo de descanso -hasta el 10 de agosto- para relajarse, disfrutar y coger de nuevo fuerzas para volver a sus respectivos equipos y dar comienzo a una nueva temporada.

Ferran Torres regresará a su casa de Gavá Mar antes de dejarse ver por algunas de las playas de la geografía española. El delantero del FC Barcelona es habitual de la isla de Ibiza.

Su casa catalana es mucho más que una simple residencia. El deportista vive en una de las zonas más exclusivas de la costa -es conocida como 'La Finca de Barcelona'- donde ha instalado su refugio privado, un chalet unifamiliar pensado para desconectar del ruido mediático y, al mismo tiempo, mantener la rutina de un deportista de élite.

La vivienda se encuentra a unos 20 minutos del centro de Barcelona y muy cerca del mar, en un enclave que se ha consolidado como uno de los favoritos de futbolistas y otras figuras públicas. Allí vive, por ejemplo, su exsuegro Luis Enrique (56). Ferran tuvo una relación sentimental de varios años con Sira Martínez, la hija jinete del técnico deportivo.

La casa responde a ese estilo de vida discreto pero sofisticado que el jugador ha ido proyectando en los últimos años. No se trata de una mansión ostentosa ni cargada de excesos, sino de un chalet de dos plantas con amplios espacios interiores y exteriores, en el que predomina la luz natural y una decoración de inspiración mediterránea-minimalista.

En varias publicaciones compartidas en redes sociales, Ferran ha dejado entrever algunos rincones de la vivienda, suficientes para confirmar que está diseñada tanto para el descanso como para el entrenamiento.

Uno de los grandes atractivos de la propiedad está en el exterior. La vivienda cuenta con un amplio jardín, zona de césped artificial, espacios para comer al aire libre y una piscina que no pasa desapercibida: incluso incorpora una portería dentro del agua, un detalle muy acorde con el perfil de su dueño, siempre vinculado al deporte y a la actividad física.

A ello se suma una caseta de madera, un área de barbacoa y diferentes rincones pensados para disfrutar del buen tiempo en un entorno privado y silencioso.

El interior tampoco se queda atrás. La casa dispone de gimnasio privado, una de las estancias más funcionales para un futbolista de máximo nivel, ya que le permite entrenar y mantenerse en forma sin salir de su hogar.

También cuenta con una zona de bienestar en la que destaca la sauna, un espacio que Ferran considera importante dentro de su rutina de recuperación física.

La elección de Gavà Mar no parece casual. Se trata de una zona residencial costera que reúne varias ventajas para una figura como Ferran Torres: proximidad al club, cercanía al aeropuerto, acceso rápido a Barcelona y, sobre todo, tranquilidad.

El precio medio de las propiedades en la zona se sitúa en niveles muy altos, con inmuebles que pueden superar con facilidad varios millones de euros.