El histórico regreso de la DJ española B Jones a Tomorrowland después de superar un cáncer linfático

La DJ y productora española Beatriz Martínez (42 años), conocida artísticamente como B Jones, ha protagonizado una de las actuaciones más emotivas de la historia de Tomorrowland (Bélgica).

Tras anunciar el pasado mes de mayo la remisión completa del cáncer linfático que le fue diagnosticado a principios de año, la artista jiennense ha vuelto a subirse al Mainstage del festival de música electrónica más importante del mundo, demostrando que la música y el afán de superación no entienden de barreras.

"Usando el poder de la consciencia, nos permitimos contaros una historia de milagro. Hace seis meses B Jones recibió la noticia que causó tanta rabia y tristeza. Pero en su interior, ella sabía que tenía que luchar. Así que el deseo se apoderó de ella y el amor le ayudó en el viaje. Todos levanten las manos ahora mismo. Con alegría y optimismo ella pudo hacer este viaje al escenario principal de Tomorrowland. Todo el mundo con las manos arriba y haced ruido para B Jones".

Con esta conmovedora presentación comenzaba la sesión de B Jones, quien ha vuelto a hacer historia al actuar de nuevo en el escenario principal del festival desde una silla de ruedas. La primera vez que actuó en este imponente lugar fue en 2022 convirtiéndose en la primera DJ española en hacerlo.

La artista volvió a hacer vibrar a decenas de miles de asistentes en un espectáculo cargado de energía y resiliencia. B Jones dedicó parte de su actuación a dar visibilidad a la lucha contra el cáncer y a agradecer el abrumador apoyo recibido a lo largo de estos meses.

Uno de los momentos más emocionantes fue cuando haciendo un esfuerzo físico monumental se puso en pie para seguir pinchando, lo que despertó una gran ovación entre el público.

"A veces un sueño, una motivación y un objetivo pueden convertirse en la fuerza que necesitamos para seguir adelante en los momentos más difíciles".

Cáncer linfático

Fue a principios de este 2026 cuando Jones anunciaba a sus seguidores que le habían detectado un tumor en la médula. A pesar de que en un principio no parecía malo, se cumplieron los peores pronósticos.

El diagnóstico de la artista fue un cáncer linfático, que se había extendido "al cráneo y parte de los nervios", como ella misma explicó.

Desde entonces no ha dudado en dar visibilidad a su enfermedad y durante todos estos meses ha ido mostrando en sus redes sociales todo su proceso, desde sus sesiones de quimioterapia hasta sus ingresos hospitalarios debido a las complicaciones del duro tratamiento.

A pesar de la complicada situación si hay algo que ha intentado no perder en este tiempo ha sido el optimismo y la positividad, aunque no siempre ha sido fácil.

Ha pasado por muchos momentos de bajón, pero siempre ha resurgido con fuerza después. Insiste en que el cáncer no siempre es igual a muerte: "La palabra es fea y suena a muerte pero no, también puede ser vida. La lucha te hace crecer".

Prometió, cuando recibió su diagnóstico, que estaría en Tomorrowland y así ha sido. La mejor de las noticias llegaba el pasado mes de mayo cuando B Jones anunciaba que su cáncer había remitido.

"Hoy puedo decir que estoy en remisión completa. Gracias por tanto amor, por cada mensaje y por no soltarme nunca", expresó.

Su proceso no termina aquí. Tras el cuarto y último ciclo de quimioterapia, la DJ tiene que someterse a un trasplante de médula. Además hay algunos efectos secundarios que le ha dejado el tratamiento.

B Jones en Tomorrowland en 2024. Geety Images

"Sé que el camino todavía continúa. La quimio y la medicación me han dejado efectos secundarios y durante un tiempo tendré que estar en silla de ruedas, pero no será para siempre. Hoy puedo decir con una enorme felicidad que lo he superado al 100%".

B Jones es una de las DJs españolas más reconocidas internacionalmente dentro del EDM y el house. También ha entrado en el Top 100 de la lista DJ Mag, el ranking de DJs más prestigioso a nivel global.

Hoy, el mundo de la electrónica también está de celebración con la gran victoria de B Jones.