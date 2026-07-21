Elsa Pataky se pierde la final del Mundial tras estar retenida cinco horas en un avión junto a Chris Hemsworth y sus hijos

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina congregó a numerosas personalidades españolas en las gradas del MetLife Stadium de Nueva York. Javier Bardem, Richard Gere y Alejandra Silva o el tenista Carlos Alcaraz no quisieron perderse el histórico encuentro que coronó a La Roja.

Sin embargo, hubo una ausencia muy comentada: la de Elsa Pataky, una de las actrices españolas con mayor proyección internacional. La protagonista de Fast & Furious tenía previsto asistir al partido junto a su familia, pero un imprevisto durante su viaje desde Costa Rica frustró sus planes.

De vacaciones con su marido, Chris Hemsworth, y sus tres hijos, Pataky ha relatado en su cuenta de Instagram el contratiempo que les impidió llegar a tiempo a Nueva York.

Elsa Pataky con sus hijos en Nueva York. Redes sociales

“Teníamos entradas para la final España vs Argentina, un sueño, para verlo con mis hijos”, comenzó explicando. Sin embargo, el vuelo en el que viajaban fue desviado a Filadelfia, donde permanecieron retenidos durante cinco horas.

"No llegamos. Tuvimos que verlo en el avión con el teléfono, llorando porque estuvimos tan cerca de ver ganar a nuestro país", confesó emocionada.

La actriz también destacó el impacto del momento en sus hijos -India Rose y los mellizos Tristan y Sasha-, a quienes, pese a residir en Australia, inculca el amor por España. "No había llorado desde hacía tiempo con mis hijos", reconoció, reflejando la intensidad de la experiencia vivida a bordo.

A pesar de la frustración, un familiar sí logró asistir al estadio. “Mi primo Víctor consiguió llegar y tuvo que ver el partido solo con cinco asientos libres a su lado, pero por lo menos con toda la afición”, relató.

Lejos de empañar por completo la celebración, la familia encontró consuelo en las calles de Nueva York. Tras aterrizar, se desplazaron a Times Square, donde compartieron la alegría con decenas de aficionados españoles. "El consuelo fue mostrarle a mis hijos la ilusión de todos los españoles que estábamos ahí", explicó.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth. Gtres

Pataky acompañó su testimonio con varias imágenes de sus hijos vestidos con camisetas y banderas de España, celebrando el triunfo en uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad. "A veces la vida no te deja. Lo intentamos todo. Pero la mejor alegría es que ganamos y me siento orgullosa de ser española. ¡Olé España!", concluyó.