Paz Padilla, 6 años después de la muerte de su marido, Antonio Vidal: "Lloro todos los días y me desahogo. Esto nunca se supera"

El mes de julio es una fecha grabada a fuego en el calendario de Paz Padilla. El pasado sábado, día 18, se cumplían seis años desde el fallecimiento de su marido, Antonio Vidal, a causa de un tumor cerebral.

A pesar de la carga emocional del día, la gaditana acudía aquella tarde a El show de Paz, el formato que conduce los fines de semana en Telecinco, para presentar una nueva entrega con su característico sentido del humor y total naturalidad.

Sin embargo, cuando la emisión estaba llegando a su fin, la dirección del programa animó a la andaluza a abrirse sobre cómo se encontraba en un aniversario tan marcado.

Fue entonces cuando la actriz y presentadora compartió la gran enseñanza adquirida a lo largo de este sexenio de duelo. Reconoció así que antes vivía como una "tortura" los días previos y posteriores a esta fecha.

La aceptación del dolor

"He aprendido a entender que no podemos darle una emoción a una fecha concreta en el calendario. Yo lo echo de menos todos los días, lo quiero todos los días y todos los días siento que se fue", dijo, visiblemente conmovida.

"He aprendido a no revivir todo lo que yo viví ese 18 de julio. Es una manera de poner una emoción donde no la tiene, porque la emoción la llevo en mi corazón, porque siempre estará en él", añadía.

Aunque intentó contener la emoción, la presentadora terminó rompiéndose por completo al visualizar el precioso vídeo que ella misma le había dedicado a su difunto marido en sus redes sociales. Con total honestidad, Paz admitió el vacío que aún habita en ella.

"Eh, yo lloro todos los días. Yo todos los días, todos los días. Cuando no me acuerdo de mi Antonio, me acuerdo de mi madre. Cuando no, me acuerdo de mi hermano".

"Son seres queridos que yo he tenido en mi vida y que me faltan, y yo noto su ausencia. Pero he aprendido que las emociones no son permanentes, que vienen y se van", destacaba ante las cámaras.

"Así que permito que me atraviese, me desahogo y mi vida continúa. Y no pasa nada, porque esto no se supera nunca. ¿Cómo voy a superar que ellos no estén?", reflexionaba.

"Pero he aprendido a vivir sin ellos, pero no sin su amor, que siempre lo digo. He transformado el amor de otra manera. Siguen conmigo, de otra manera", sentenciaba, a la vez que provocaba también las lágrimas de su hermana Lola, presente en el plató.

Un homenaje en redes sociales

Antes de entrar en directo, Paz Padilla utilizaba su cuenta de Instagram para rendir tributo al hombre que marcó su vida.

A través de un vídeo recopilatorio, la humorista ha compartido un carrusel íntimo lleno de complicidad: imágenes de su boda, viajes, paseos y escenas cotidianas de felicidad. El emotivo metraje venía acompañado por un poema popular como sonido de fondo, cuya sensibilidad refleja la intensidad de su vínculo.

“Te buscaré entre la luz y lo eterno… en cada alegría y en todos mis silencios”, rezaba el inicio del texto que acompañaba la publicación.

“Te buscaré en lo profundo del corazón, ahí donde nadie te puede borrar, porque siempre serás esa estrella que nunca deja de brillar y me marca el camino por el que debo transitar”, continuaba el verso, para culminar con una contundente promesa: “Seremos eso que ni el tiempo se atreve a borrar”.

Una dedicatoria serena con la que reivindica que la huella de Antonio sigue presente en cada paso que da.

Paz Padilla y Antonio Vidal el día de su boda. Redes sociales. Redes sociales

Una historia de amor de idas y venidas

La historia de amor entre Paz y Antonio comenzó en Zahara de los Atunes, donde se conocieron siendo apenas unos adolescentes.

Aunque aquel primer amor se pausó cuando la vida adulta los llevó por caminos distintos (Paz se casó en 1998 con Albert Ferrer, padre de su hija Anna; y Antonio también formó su propia familia), el destino volvió a cruzarlos dos décadas después.

El reencuentro fue definitivo. En octubre de 2014 celebraron una romántica boda en Zahara de los Atunes y, en mayo de 2016, sellaron su unión. “Me he casado con el hombre de mi vida, no me vuelvo a separar”, confesaba la humorista por aquel entonces.

La felicidad se truncó de forma inesperada en 2019, cuando Antonio fue diagnosticado con un tumor cerebral. Paz se volcó por completo en sus cuidados hasta su fallecimiento, el 18 de julio de 2020.

Aquella pérdida llegó solo unos meses después de la muerte de la madre de la presentadora, Lola, en febrero del mismo año. Para rematar esta etapa negra, cuatro años después, la actriz sufría también la pérdida de su hermano Luis.

Afrontar esta sucesión de tragedias la llevó a plasmar sus reflexiones en los libros El humor de mi vida y Alzar el duelo, publicado este mismo año 2026.

En una reciente entrevista concedida a la revista ¡HOLA!, Paz explicaba la razón de este último manuscrito: “La gente me lo pedía, quería saber más sobre el duelo. Mi anterior libro llega hasta el entierro de Antonio... Entonces empecé a trabajar en el duelo que yo ya había transitado y es increíble lo que conlleva. Es un proceso en el que entras de una manera y sales de otra. Es una transformación”.

Al ser preguntada por cuál de las tres pérdidas había sido la más difícil de asimilar, Padilla no dudaba: “El de mi Antonio. Yo solapé el duelo de mi madre y el de mi Antonio. Se fueron con cuatro meses de diferencia. Yo no sabía por quién lloraba. Si lloraba por mi madre, por mi Antonio o por mí”.

Seis años después de aquel fatídico julio, su sincero homenaje demuestra que mantener vivo ese amor es su forma de continuar hacia adelante, guiada por la estrella de un cariño imperecedero.