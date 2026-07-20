Keyne, hermano pequeño de Lamine Yamal, la 'estrella' inesperada del Mundial: así es el talismán de la Selección

Lamine Yamal y su hermano Keyne en la final del Mundial 2026. Getty Images

Mientras los focos apuntan a los héroes que han llevado a España a conquistar el Mundial, hay un pequeño protagonista que ha conseguido robarse buena parte de las miradas sin marcar un solo gol.

Entre el confeti, los flashes y la emoción de una noche para la historia, Keyne Nasraoui (4 años), el hermano pequeño de Lamine Yamal, se ha convertido en la imagen más tierna de las celebraciones y, para muchos aficionados, en el auténtico 'talismán' de la Selección.

Las imágenes hablan por sí solas. Lamine Yamal (19), una de las grandes estrellas del fútbol mundial pese a su juventud, aparece con frecuencia sosteniendo a su hermano en brazos mientras recorre el césped.

En otras instantáneas, el pequeño Keyne juega despreocupado entre los restos de confeti, pasea con la camiseta de España varios números más grande que él o descubre con la curiosidad propia de un niño una medalla de campeón o el trofeo que acaba de levantar la Selección.

Una estampa que contrasta con la tensión vivida durante los 90 minutos y que ha conquistado tanto a aficionados como a usuarios de las redes sociales.

Lamine Yamal después de ganar el Mundial 2026. Gtres

Aunque apenas tiene unos años, Keyne se ha convertido en una figura inseparable de las grandes celebraciones de Lamine.

Su presencia ya había llamado la atención en los éxitos del FC Barcelona y ahora ha vuelto a repetirse durante el Mundial, donde el pequeño ha terminado siendo uno de los protagonistas inesperados de las imágenes más compartidas de la noche.

No han tardado en viralizarse vídeos en TikTok e Instagram en los que aparece mordiendo la medalla de campeón, jugando con el trofeo o caminando despistado por el terreno de juego mientras los futbolistas celebran el título con la afición.

Son escenas que acumulan millones de reproducciones y que muestran una faceta muy distinta del futbolista español.

Porque si durante los partidos Lamine Yamal sorprende por una madurez impropia de su edad, una vez termina el encuentro reaparece el adolescente que disfruta jugando con su hermano pequeño.

Lamine Yamal y Keyne tras ganar el Mundial. Gtres

Basta verlo agacharse para hablar con él, cogerlo en brazos o protegerlo entre el bullicio de las celebraciones para recordar que, más allá del fenómeno deportivo, sigue siendo un joven profundamente unido a su familia.

Esa dualidad es, precisamente, una de las claves que ha conectado con el público. Sobre el césped es un futbolista capaz de asumir la responsabilidad de liderar a una selección campeona del mundo.

Apenas unos minutos después, cambia la presión de las finales por las carreras detrás de un niño que juega con el confeti o se entretiene observando una medalla dorada. Una imagen que humaniza a una de las grandes figuras del fútbol actual.

El talismán de la Selección

En torno a Keyne también ha nacido una simpática teoría entre los aficionados. Su presencia en las grandes citas ha coincidido con algunos de los momentos más felices de la carrera de Lamine Yamal, tanto con el FC Barcelona como con la Selección Española.

De ahí que muchos ya lo consideren, entre bromas y cariño, el auténtico "amuleto" del combinado nacional.

Más allá de la superstición, el pequeño representa la importancia que la familia sigue teniendo para el futbolista.

Criado entre el apoyo de su padre, Mounir Nasraoui, y el entorno familiar que siempre ha acompañado su crecimiento, Lamine nunca ha ocultado el peso que tienen sus raíces y el vínculo con los suyos.

Esa unión, forjada desde el barrio de Rocafonda, en Mataró, continúa siendo uno de los pilares sobre los que se sostiene una carrera que ha crecido a una velocidad vertiginosa.

Keyne, hermano pequeño de Lamine Yamal. Reuters

En un fútbol cada vez más profesionalizado, donde la exigencia y la presión parecen ocuparlo todo, escenas como las de Keyne jugando despreocupadamente sobre el césped devuelven al deporte una imagen mucho más cercana.

La de una familia celebrando un sueño cumplido antes que la de una estrella rodeada únicamente de cámaras.

Quizá por eso el hermano pequeño de Lamine Yamal se ha convertido en una de las sorpresas más entrañables de este Mundial.

Sin buscar protagonismo, ha terminado conquistando a la afición con la naturalidad propia de cualquier niño de su edad.

Mientras millones de personas celebran cada una de sus apariciones, Keyne simplemente disfruta como cualquier niño con juguetes nuevos