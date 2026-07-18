Carlos Herrera: (68): "Mi madre quedó viuda joven. Murió con 92, y de ella aprendí que si no es trabajando no consigues nada"

A sus 68 años, el periodista Carlos Herrera, sigue siendo una de las voces más incansables y enérgicas de las mañanas de la radio. Sin embargo, detrás del rigor y la disciplina que demuestra cada día frente al micrófono se esconde un motor fundamental: el legado de su madre, Blanca Crusset.

En una íntima conversación con su colega José Manuel Peña Sutil para el espacio audiovisual Silla de enea, Herrera ha abierto su corazón para recordar la figura de su progenitora y la enorme deuda de gratitud que mantiene con ella.

Al ser cuestionado sobre lo que significó en su vida, el locutor ha reconocido que gran parte de sus logros se los debe a ella.

"Mi madre quedó viuda muy joven, y quedamos con la calle para correr", ha confesado recientemente el periodista, evocando una expresión que solía utilizar la mítica artista Rocío Jurado para ilustrar la desprotección y el abismo que supone quedarse sin amparo de la noche a la mañana.

El valor del trabajo

Y es que, lejos de rendirse, su madre se convirtió en el espejo en el que Carlos Herrera se miraría para edificar su carrera profesional.

El locutor ha destacado los valores que ella le inculcó desde la infancia: el esfuerzo, el trabajo, el ejemplo y el sentido del honor.

"De ella aprendí la enseñanza de que si no es trabajando no consigues nada. Porque la lotería te puede tocar, pero siempre le toca a otro realmente. Y si te toca, te toca una vez, no te toca todos los días", ha reflexionado con el tono analítico y sincero que lo caracteriza.

Blanca Crusset falleció en el año 2021 a la longeva edad de 92 años. Pese al dolor de la pérdida, Herrera aún se siente reconfortado por el tiempo compartido.

"Yo al menos tengo la satisfacción de, en los últimos años, haberle devuelto, o intentar devolverle, porque nunca puedes, todo lo que ella me dio de forma afectiva", ha explicado.

Una infancia marcada por la escasez

La infancia de Carlos Herrera no estuvo rodeada de lujos. En otras entrevistas concedidas a medios de comunicación como la revista Lecturas, el periodista ha rememorado con total honestidad lo complejo que fue salir adelante en aquellos primeros años en los que el dinero no abundaba.

"De aquellos años, lo que recuerdo es que no fluía el dinero en casa. Vamos, que no había nada, y recuerdo a mi madre que era la que tenía que salir adelante todos los meses", desveló para la citada publicación.

El comunicador también ha hecho público su agradecimiento hacia el sistema de protección social de la época, señalando que pudo encauzar sus estudios gracias a "ayudas generales" y becas que permitieron aliviar la carga económica familiar.

Aquel niño que creció observando los sacrificios de una madre viuda terminó refugiándose en las ondas.

Como él mismo suele repetir con orgullo en sus intervenciones: "Yo soy lo que soy gracias a mi madre". Una lección de vida fundamentada en el sudor diario que hoy, casi 50 años después de comenzar en el oficio, sigue aplicando cada mañana.