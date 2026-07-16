Sofía Ellar, ingresada de urgencia en el hospital por alto riesgo de parto prematuro: "El miedo asoma y saluda"
La cantautora ha cancelado dos conciertos y debe guardar reposo absoluto para que la llegada del bebé se retrase lo máximo posible.
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El pasado marzo, tres meses después de su boda secreta con el empresario Fernando Muñoz tras una historia de amor relámpago que comenzó a finales del verano de 2025, Sofía Ellar anunciaba emocionada que estaba embarazada de su primer hijo.
Revelaba, que una vez superado el primer trimestre, se encontraba repleta de energía y que intentaría cumplir con sus compromisos profesionales hasta el último momento.
Pero su bebé parece tener otros planes, ya que como ha revelado a través de sus redes sociales, ha sido ingresada de urgencia en el hospital por riesgo alto de parto prematuro.
Tras cancelar dos conciertos, ha compartido con sus seguidores que la consigna de su ginecóloga en esta cuenta atrás para convertirse en madre es clara: debe guardar reposo absoluto y centrarse en que la llegada de su pequeño se retrase lo máximo posible.
"Familia: Os escribo con un 14% de batería desde el hospital donde mi maravillosa gine ha decidido ingresarme 48 horas", ha relatado este miércoles, 16 de julio, en su perfil de Instagram con una imagen desde la cama del hospital.
Horas antes se había sometido a una ecografía que había salido "fenomenal", pero después se llevaba uno de los mayores sustos de su vida: "Este niño tiene intenciones que todavía no tocan".
Como ha admitido, su preocupación es lógica ante la posibilidad de que nazca de modo prematuro y, aunque ha confesado que "os mentiría si os dijese que no me da respeto toda esta sensación, que el miedo asoma y saluda", ha asegurado optimista que "lo tengo bastante bajo control. Me vuelvo a sorprender a mí misma. MiniFer está bien y yo también, solo estamos tratando de mantener a este terremoto en su sitio".
Horas después, Sofía ha compartido otro post en Instagram para actualizar su estado y, "abrumada por tantísimos mensajes, llamada y WhatsApp" preocupándose por ella, ha explicado que "ayer tras una ecografía importante chequeamos de casualidad el tema del cuello uterino y... vaya, ¡que 11 milímetros son dignos del momento de la verdad y no nos toca todavía! ¡MiniFer, no nos toca!".
"Ya me habían comentado por la mañana que lo de los conciertos se me fuese borrando de la cabeza y ahí, justo ahí, rompí a llorar", ha reconocido.
Su ginecóloga la convenció para trasladarse al hospital, y tras acudir a Urgencias acompañada por su madre, "a los 45 minutos estaba ingresada tras un control de monitores que registraba contracciones cada 6 minutos (sin enterarme de ni una)".
"Esto es peligroso porque podría haber dado a luz sin problema hoy en un coche o mañana en un escenario", ha asegurado a corazón abierto.
Por suerte, todo parece haber quedado en un gran susto y "la cosa parece ir mucho mejor". "Parece que las contracciones están controladísimas y superespaciadas. Veremos cómo reacciono cuando se me quite la medicación", ha expresado.
Si todo sigue así recibirá el alta y podrá volver a casa aunque, como ha lamentado, su doctora le ha dicho que "bajo ningún concepto vacaciones, coche, viajes, playa ni absolutamente nada". "Me cuesta entender la palabra reposo, pero cada día que MiniFer esté en el horno es clave", ha admitido.