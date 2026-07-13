Lorena Gómez, 40 años: "Los padres de René y Sergio Ramos son mi familia, y mi suegra Paqui es muy mami y muy piña"

Lorena Gómez (40 años) atraviesa uno de los momentos más dulces y equilibrados de su vida, tanto en el terreno profesional como en el personal. No lo dice quien escribe estas líneas: lo revela ella misma.

Y es que, a día de hoy, se siente muy arropada por sus seres queridos. Y, de manera muy especial, por su familia política.

"A mí me lo han puesto muy fácil, ha sido una familia maravillosa con la que me siento como si fuera mi familia, como unos padres también. Me han aceptado desde el primer momento", confiesa la artista catalana al hablar sobre su excelente relación con los padres de su marido, René Ramos, hermano del jugador de fútbol Sergio Ramos.

Lorena Gómez, en un photocall organizado por Pantene, el pasado 7 de julio. GTRES

Gira por sus 20 años de carrera

Aunque ella y el representante de futbolistas forman desde 2019, cuando celebraron su boda en secreto, una de las parejas más sólidas del panorama nacional, siempre han optado por mantener su historia de amor blindada y lejos del foco mediático.

En el ámbito laboral, el presente resulta inmejorable, con un proyecto de gran envergadura que verá la luz tras las vacaciones.

Lorena Gómez ha adelantado que está pasando "este verano preparando lo que va a venir en otoño porque en octubre se cumplen 20 años de mi carrera en general y estamos preparando una gira muy bonita de conciertos sinfónicos por toda España con las mejores canciones que me han acompañado durante toda mi vida, y a mi familia, a mí".

"Habrá muchos recuerdos, canciones desde que era pequeñita, canciones que les gustaban a mis padres, otras que he compuesto yo... habrá un poco de todo", detalla.

Esta gira será también un profundo y emotivo homenaje a su madre, que falleció en mayo de 2020 a causa de un cáncer. La intérprete ha añadido, emocionada, que "es también un homenaje a los que ya no están, sobre todo para mi mami, que le encantaría estar ahí en primera fila".

El papel de su suegra, Paqui

La cantante ha confesado lo complicado que resulta lidiar con la ausencia: "Es muy difícil. Siempre la tengo presente y a veces tengo que intentar desconectar un poco porque si no, no desconectas de esa tristeza, al final es una pérdida demasiado grande. Deja un hueco demasiado grande".

A pesar del dolor, encuentra consuelo en la certeza de que su madre "estará orgullosa de todo lo que me inculcó y la educación. Creo que desde donde esté debe estar sonriendo, de verdad que sí".

Después de esta dolorosa pérdida, la artista ha encontrado un refugio fundamental en su familia política. Lorena mantiene un vínculo especialmente estrecho con su suegra, Paqui, a quien define como una figura clave que siempre busca mantener a todos unidos.

"Mi Paqui es la que está sufriendo un poco, eso sí. Nunca se puede hablar de sustituir, pero aquí es muy mami también, muy piña. Quiere que siempre estemos todos juntos, y tenemos vidas muy similares, la verdad".

Lorena Gómez y René Ramos, en una imagen de sus redes sociales. @lorenagomez

"René me da mucho apoyo emocional"

El éxito de su relación con René Ramos se basa, en gran medida, en el respeto mutuo y en la comprensión absoluta de sus respectivas profesiones. Lorena destaca que una de las cosas que más valora de su romance es "el apoyo que me ha brindado desde el minuto uno entendiendo mi profesión".

"Nosotros al final nos conocimos así viajando. Él sabía a lo que yo me dedicaba. Y quizá eso no había cuajado con mis anteriores parejas precisamente porque no entendían mi profesión. Él como está detrás de los focos entiende muy bien lo que es esto, y me da tranquilidad porque yo vivo por la música. Entonces si alguien intenta separarme de ahí por ahí no es", añade.

Además del entendimiento profesional, el representante se ha convertido en su mayor soporte. "Yo creo que al final los momentos que vivamos que sean sanos, que sean bonitos y que creen recuerdos al final con la familia", destaca.

Al hablar de René, pone en valor que su pareja "me da mucho apoyo emocional, porque al final él no me puede regalar el talento, pero sí los consejos, la seguridad de decirme 'vamos, Leona, tú puedes', 'vamos súbete al escenario, rómpelo'. Es muy bonito".

Fruto de esta consolidada unión nació su hijo René, que ya tiene seis años. Aunque el pequeño pide con insistencia un hermano y la artista no cierra las puertas a la maternidad en un futuro, tiene claro que por el momento es una opción descartada por cuestiones de agenda.

"El siguiente hijo que voy a tener es la gira. Nunca se sabe, yo no tengo problema. De hecho, René quiere un hermanito y me lo pide mucho. Y yo le digo bueno 'mi vida, si algún día tiene que llegar llegará'. Pero de momento no estamos en ello porque no hay tiempo. Ahora mismo no encuentras un hueco para dedicarle el tiempo que se merece", zanja.