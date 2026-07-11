La nueva casa de Julia Janeiro, la hija de Jesulín, a sus 23 años: un piso de 100 metros y 635.000 euros en el barrio de Valdebebas

Julia Janeiro ha decidido comenzar una nueva e ilusionante etapa vital por la puerta grande. A sus 23 años, la influencer e hija de Jesulín de Ubrique (52 años) y María José Campanario (48) ha dado el salto definitivo a la independencia con la compra de una vivienda en una de las zonas más codiciadas y con mayor proyección de Madrid, el barrio de Valdebebas.

La operación inmobiliaria, que se ha cerrado por una cantidad de 635.000 euros, sitúa a la joven en un momento financiero idóneo.

Y es que con esta adquisición no solo ha hecho realidad su sueño de disfrutar de su primer hogar. También ha cristalizado una excelente inversión de futuro.

Un dúplex de 100 metros

La nueva residencia de la joven se aleja de los espacios tradicionales de las viviendas y para apuesta por la amplitud y el espacio como sus mayores atractivos.

Se trata de un moderno dúplex de 100 metros cuadrados repartidos en dos alturas perfectamente aprovechadas, diseñado bajo un concepto diáfano que cuenta con una única habitación.

El inmueble destaca por su excelente distribución y cuenta con una fantástica terraza privada, ideal para exprimir al máximo los meses de buen tiempo en la capital.

Además, la compra incluye comodidades fundamentales como un trastero, plaza de garaje propia y un servicio de conserjería y seguridad las 24 horas del día.

Por otra parte, el complejo residencial ofrece servicios comunes dignos de un hotel de lujo que garantizan el máximo bienestar de la creadora de contenido.

Entre las instalaciones a las que Julia tendrá acceso diario se encuentran una gran piscina, un gimnasio totalmente equipado, pistas de pádel para practicar deporte, amplias zonas ajardinadas y un espacio de coworking ideal para sus compromisos profesionales.

Julia Janeiro, en una imagen de sus redes sociales. @julsjaneiro

La elección de la ubicación tampoco ha sido casual, ya que el barrio de Valdebebas se ha convertido en el epicentro del deseo inmobiliario en el norte de Madrid.

Cuando sus primeros vecinos comenzaron a instalarse en el año 2013, el precio de la superficie rondaba los 2.000 euros el metro cuadrados.

Sin embargo, en poco más de una década la zona ha logrado revalorizarse al máximo y los expertos apuntan a que todavía no ha tocado techo, lo que convierte el desembolso de la influencer en un movimiento estratégico muy inteligente a nivel financiero.

Como era de esperar, Julia ha contado con el respaldo absoluto de sus padres en este gran paso.

Julia Janeiro Redes sociales.

Tal y como adelanta la revista SEMANA, la mudanza ya se ha puesto en marcha y un equipo de operarios ha estado trasladando durante horas las cajas, muebles y enseres personales de la joven hasta su nuevo hogar.

Las muestras de cariño público no han tardado en llegar, y su madre, María José Campanario, le ha dedicado recientemente unas emotivas palabras en las redes sociales para darle la enhorabuena, desearle que lo disfrute y recordarle lo mucho que se lo merece.

Para redondear este feliz momento, el torero y su mujer han querido tener un detalle muy práctico con su hija para salvarla de los primeros apuros culinarios en solitario. Ambos han agasajado a Julia con un robot de cocina Cookit valorado en 1.400 euros.

La propia joven compartió el regalo con humor e ilusión ante sus seguidores, bromeando con que se ha hecho mayor al recibir este tipo de obsequios por parte de sus padres. Con las llaves en la mano y el camión de mudanzas ya descargado, Julia Janeiro arranca una etapa de madurez en su flamante piso de soltera.