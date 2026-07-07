Alejandra Prat, sobre la reciente paternidad de su hermano Joaquín: "Es un padrazo. Si vuelve a la tele es por necesidad"

Alejado de la pequeña pantalla desde hace semanas, Joaquín Prat (51 años) está atravesando uno de los momentos más dulces de su vida. El presentador y su pareja, Alexia Pla (38), se convertían el pasado 8 de junio en padres de su primera hija en común, una niña llamada Jimena.

El presentador está totalmente volcado disfrutando al máximo de una baja paternal que alargará hasta principios de septiembre, cuando está previsto que se reincorpore al programa El tiempo justo coincidiendo con el inicio de su nueva temporada tras el parón veraniego.

Instalado en la casa familiar de la enfermera en un pueblo de Castellón, y sin poder disimular que está viviendo en una nube de felicidad junto a su bebé, el periodista reaparecía este sábado 4 de julio en la fiesta del 40 aniversario de la marina Puerto Portals en Palma de Mallorca y, por primera vez, se sinceraba sobre su reciente paternidad.

La pareja en una imagen. Redes sociales

"Estamos felices, tranquilos. Apenas salimos de casa, es que estoy feliz. No me acuerdo de lo que trabajo y la verdad es que no os echo de menos. El 7 de septiembre ya estoy de vuelta en la tele y quiero disfrutar al máximo porque el tiempo pasa muy rápido", ha confesado en declaraciones a El verano se mueve.

Presente en el plató del programa presentado por Ion Aramendi (49) y Kike Quintana (43), Alejandra Prat (49) ha revelado que si Alexia es una "auténtica madraza", su hermano está tan "implicado" en los cuidados de su pequeña, y tan feliz con esta nueva etapa de su vida que "si vuelve a la tele es por necesidad y no porque quiera".

"Estamos encantados. La niña es monísima, ellos están felices y la familia también, imagínate... los sobrinos todos babeando" ha añadido ante las cámaras de Europa Press, desvelando que a pesar de que hace tan solo un mes desde que dio a luz, su cuñada está "guapísima, súper recuperada y una madraza, un 10".

"Y Joaquín padrazo, padrazo, padrazo", ha asegurado con una gran sonrisa.

La relación entre Prat y Pla se remonta al verano de 2022, cuando se conocieron por amigos comunes. Poco después la pareja hizo pública su historia sentimental y, desde entonces, han alternado la discreción con apariciones compartidas en eventos sociales y publicaciones en redes sociales.

Joaquín y Alexia en la boda de José Moro. Gtres

Alexia Pla, enfermera y empresaria en el sector de la medicina estética, ha sido descrita por el propio presentador como una pieza clave en su estabilidad emocional tras su anterior divorcio.

El anuncio del embarazo se produjo a comienzos de 2026 mediante una publicación en sus redes, y meses después la pareja confirmó el nacimiento de Jimena; Joaquín ha manifestado su intención de priorizar su papel como padre durante los primeros meses de la crianza.

A pesar de la exposición pública de Joaquín por su trabajo en televisión, la pareja ha mantenido una política de discreción. Joaquín compatibilizará su vuelta a la televisión con su nueva etapa como padre, mientras ultiman los detalles para su boda, que parece que será este año.