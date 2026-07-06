Muere Larry Casanova, el padre de Genoveva y legendario entrenador de animales para el cine y la televisión

El pasado 20 de mayo de 2026 falleció Larry Casanova, padre de la socialité mexicana Genoveva Casanova (49 años) y reconocido entrenador de animales para cine y televisión. Sin embargo, no ha sido hasta ahora que ha trascendido la noticia.

La mexicana, que se instaló en México el pasado mes de marzo -como pudo confirmar EL ESPAÑOL en su momento- pudo estar junto a su progenitor hasta el final de sus días. La que fuera esposa de Cayetano Martínez de Irujo (63) mantenía una excelente relación con su padre.

Llama la atención el silencio sepulcral de la socialité que no ha hecho ningún tipo de comentario público hasta el momento sobre el deceso de su padre. Tan solo ha dado las gracias en los post de Facebook que comentaron la noticia en su día.

Figura destacada en el mundo del adiestramiento en México, Larry Casanova desarrolló durante más de tres décadas una intensa carrera profesional marcada por su trabajo con perros y otros animales para producciones audiovisuales. Su talento lo llevó incluso a servir en la Guerra de Vietnam con rango de marine, donde entrenó patrullas caninas para localizar minas antipersonales en zonas de combate.

En el ámbito del espectáculo, colaboró estrechamente con la televisión mexicana. Varios de sus animales participaron en telenovelas como Carrusel, El abuelo y yo, Marimar y Peregrina, además de en programas de comedia de Eugenio Derbez, especialmente junto a su personaje de El Lonje Moco, que solía aparecer acompañado de un cuervo.

Sin embargo, uno de sus mayores logros profesionales llegó en el cine, cuando adiestró a los perros de la multipremiada película Amores perros. El propio Casanova aseguraba que representantes de una asociación humanitaria estadounidense asistieron al rodaje para comprobar que ningún animal resultara lastimado y, según relató, quedaron sorprendidos por el nivel de manejo y entrenamiento de los perros.

A lo largo de su trayectoria, también trabajó con elefantes, camellos, caballos, burros, jirafas, lobos, aves y hasta un oso grizzly con el que grabó anuncios publicitarios. Pese a esa larga lista de animales entrenados, su mayor orgullo personal era el águila real Celeste, célebre por sobrevolar el Estadio Azteca antes de capturar un balón de fútbol ante 115 mil espectadores durante partidos del Club América.

Larry Casanova deja tras de sí una trayectoria singular en el mundo animal y del entretenimiento, marcada por el respeto, la disciplina y una conexión poco común con distintas especies.

Larry Casanova. Gtres

Adiós a España

Fue a finales del año pasado cuando, una vez terminada la emisión de El Desafío en televisión, Genoveva Casanova tomó la decisión de poner tierra de por medio y empezar de cero al otro lado del Atlántico.

La exposición que siguió a las imágenes junto a Federico de Dinamarca (58), sumada a sus problemas de salud -sufrió una embolia pulmonar-y a los frentes judiciales abiertos con alguna revista, habían convertido su día a día en España en una sucesión de sobresaltos.

En ese contexto, regresar a casa, a sus raíces mexicanas, era una manera de resetear y recuperar algo tan básico como la tranquilidad.

"Cuidar de los suyos, de sus padres, dedicarles tiempo y tomar distancia", era lo que más quería aseguró entonces una fuente a este periódico.

Genoveva alterna su estancia en su país natal con viajes periódicos a Londres, donde viven sus hijos mellizos, Luis y Amina.

Últimas imágenes de Genoveva Casanova en Madrid. Gtres

La última vez que se la pudo ver en Madrid, de manera pública, fue en el Masters Series de Madrid.