Penélope Cruz revela el secreto de su relación con Bardem, 33 años después de conocerse: "Aún sigo aprendiendo de él"

Penélope Cruz y Javier Bardem, en el Festival de Cine de San Sebastián, en 2024. GTRES

El amor y la complicidad no tienen fecha de caducidad si se construyen sobre una base sólida.

Ese parece ser el caso de Penélope Cruz (52 años), quien ha afirmado que “aún está aprendiendo” en su relación con su marido Javier Bardem (57) después de más de 15 años de matrimonio.

La actriz ha hablado abiertamente sobre su vida privada durante la promoción de su nueva película, The Invite.

En una reciente entrevista para People, la intérprete no se ha limitado a detallar su papel en la comedia, dirigida por Olivia Wilde, cuya trama se centra en la dinámica de la relación de dos parejas en una cena.

También se ha aventurado a abordar una temática poco usual en ella, al menos de cara a los medios: la de su relación sentimental con el padre de sus dos hijos.

Javier Bardem y Penélope Cruz, en 2022, en Los Ángeles. GTRES

Su reflexión sobre la vida en pareja

En su charla con la revista estadounidense, ha explicado que la cinta de Wilde resulta cercana al público porque muchas personas siguen descubriendo cosas nuevas sobre sus parejas, independientemente del tiempo que lleven juntas.

Esto es, exactamente, algo que le sigue sucediendo a ella. "Siento que todavía estoy aprendiendo [en mi relación], ¿sabes?", ha confesado. "Y estoy con alguien a quien conozco desde hace 33 años".

Para la de Alcobendas, el misterio que esconde cada ser humano es infinito. En ese sentido, ha compartido una reflexión: "Conozco muy bien a esa persona, pero ¿acaso existe algún día en el que uno llega a conocerse realmente a sí mismo? No. Lo mismo ocurre con tu pareja", ha añadido.

Fotograma de 'Jamón, jamón', de Bigas Luna. Shutterstock

De 'Jamón Jamón' a 'Vicky Cristina Barcelona'

La historia de amor entre Cruz y Bardem es de las que se cuecen a fuego lento. Se conocieron en 1992 cuando ambos protagonizaron el largometraje Jamón Jamón, dirigido por Bigas Luna.

Durante el rodaje del filme, tal y como desveló el propio Bardem en declaraciones a GQ, entre ellos existía una química "obvia". A pesar de ello, en ese momento "no pasó nada".

De hecho, la pareja no entabló una relación romántica hasta que se reencontraron en el set de Vicky Cristina Barcelona en 2008. “Ninguno de los dos daba el primer paso”, recordó sobre el tiempo que pasaron juntos rodando la comedia dramática de Woody Allen.

“No sé si éramos tímidos o intentábamos parecer demasiado profesionales. En fin, llegó el último día de rodaje y no había pasado nada. Así que pensé: ‘¡Mierda! ¡Mejor nos emborrachamos!’. Por suerte, un amigo organizó una fiesta de fin de rodaje y, bueno, el resto es historia. ¡Gracias a Dios!”, narró el actor.

Penélope Cruz y Javier Bardem, en un fotograma de 'Vicky, Cristina, Barcelona'. MGM

Conectados antes de la fama

Hasta ahora, el éxito global no ha conseguido tambalear los cimientos de su romance. En una entrevista de 2024 con Gentleman's Journal, el actor de F1 comentó que parte de su conexión especial proviene del hecho de que se conocían antes de ser celebridades.

“Nos conocimos antes de todo el revuelo, antes del éxito y antes de que nadie nos viera con otros ojos por quienes éramos ahora, por en lo que nos habíamos convertido”, reflexionaba Javier Bardem.

"Y esa es una base importante: poder confiar en alguien porque lo conoces de verdad y él te conoce de verdad. Tú me ves, yo te veo. Eso es importante", añadía.

Penélope Cruz y Javier Bardem, animando al Paris Saint-Germain (PSG) en la Ligue 1, el pasado 2 de mayo. GTRES

Un idilio marcado por la discreción

A lo largo de los años, ambos intérpretes han destacado por mantener una estricta discreción en lo que respecta a su vida privada.

Aunque su primer encuentro en los sets de cine ha cumplido ya más de tres décadas desde aquel lejano 1992, la pareja dio rienda suelta a los sentimientos entre ellos en 2008. Dos años más tarde, en julio de 2010, contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima celebrada en las Bahamas.

Desde entonces, han formado una hermosa familia de la que se sienten orgullosos. Y a la que procuran mantener al margen de la prensa.

En enero de 2011 dieron la bienvenida a su primer hijo, Leo. Un par de años después, en julio de 2013, nació su segunda hija, Luna.

Tras más de 30 años compartiendo caminos, Penélope Cruz y Javier Bardem han construido una de las uniones más estables del mundo del celuloide gracias a un constante redescubrimiento mutuo del que ahora Penélope ha hablado a corazón abierto.