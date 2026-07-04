Pablo López, trasladado de urgencia a un hospital tras cancelar su concierto en Fuengirola: "Estoy destrozado"

Gran decepción la que se han llevado, hace apenas unas horas, miles de seguidores en plena Costa del Sol. El cantante y compositor malagueño Pablo López se vio obligado a suspender de forma fulminante el concierto que tenía previsto ofrecer la noche del viernes 3 de julio en el festival Marenostrum Fuengirola.

La noticia cayó como un jarro de agua fría entre el público que ya abarrotaba el recinto, ya que se comunicó oficialmente a tan solo media hora de la hora programada para el inicio del espectáculo.

El motivo de esta drástica e inédita decisión fue un contratiempo de salud severo en el último minuto.

Comunicado de Eternidad Eventos anunciando la cancelación del concierto de Pablo López en Fuengirola. @eternidadeventos

Eternidad Eventos, la productora al cargo del concierto, confirmaba la noticia a través de sus redes sociales con una nota emitida apenas 20 minutos antes de la hora del comienzo del recital.

"Lamentamos informar que, debido a una lesión muscular grave de última hora que ha incapacitado totalmente al artista, y que se encuentra, en este momento, en el hospital, Pablo López se ha visto obligado a aplazar el evento previsto".

Siguiendo de forma tajante las recomendaciones de los servicios médicos y con el objetivo prioritario de garantizar su recuperación, el músico tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro hospitalario tras sufrir una dolencia que le impedía por completo afrontar el exigente directo al piano.

"Desolado y destrozado": Las disculpas del artista

Horas después de recibir el alta y ya de regreso en su alojamiento, un Pablo López visiblemente afectado subió un vídeo a sus perfiles sociales para dar la cara, pedir perdón a sus fans y explicar los hechos en primera persona.

"Familia, ya en el hotel, un poquito desolado y destrozado porque es la primera vez que me pasa esto en mi vida… y que tenga que ser en mi tierra, con mi gente, en Fuengirola… en fin, lo hemos intentado hasta el último momento", expresaba con pesar el artista.

El malagueño tuvo también palabras de agradecimiento para el equipo médico que lo atendió y confesó el esfuerzo baldío que hizo entre bambalinas: "Me es imposible, para no estar a la altura... He peleado hasta el último momento. Perdonadme la tardanza".

Afortunadamente para los asistentes, la cita no se pierde. La organización y el equipo del cantante han reaccionado con rapidez acordando una nueva fecha para el concierto, que se trasladará al próximo martes 30 de julio. Las entradas actuales serán válidas para esta nueva convocatoria.

El intérprete arranca ahora un proceso de rehabilitación exprés con la mirada puesta en retomar los escenarios lo antes posible.

"Mil disculpas y espero que no haya problemas en vernos el 30. Ojalá estos días, más bien por obligación que otra cosa, esté con la fuerza suficiente y, sobre todo, tener la capacidad de ponerme de pie", comentaba sobre su evolución diaria.

Pablo López en un concierto en Argentina. GTRES

Una completa agenda de conciertos

Si los plazos médicos van según lo previsto, el cantante mantendrá el resto de las fechas veraniegas de su aplaudida gira El niño del espacio en concierto, la cual arrancó a principios de este 2026 y prevé extenderse por toda la geografía española hasta finales de octubre.

El calendario de conciertos del artista malagueño ya tiene marcadas sus próximas paradas clave en un verano que se presenta de lo más intenso.

Tras este obligado parón para recuperarse, la próxima cita programada de Pablo López tendrá lugar el 17 de julio en Castellón, donde reaparecerá como uno de los platos fuertes del Som Festival.

Apenas veinticuatro horas después, el 18 de julio, el músico se trasladará a Barcelona para reencontrarse con el público catalán en el emblemático Palau de Pedralbes, una actuación enmarcada dentro del ciclo Les Nits de Barcelona.

El plato fuerte para sus seguidores andaluces llegará a finales de mes; concretamente el 30 de julio, fecha elegida para su regreso definitivo a Fuengirola con el objetivo de saldar su deuda pendiente y quitarse la espinita de la cancelación.

Tras esta cita, el cantante afrontará un mes de agosto con la agenda completamente llena, encadenando múltiples directos en los principales festivales del país como parte de su exitosa gira veraniega.