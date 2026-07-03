La despedida pública de Luis Font a Manolo Arjona: "Nadie podrá borrar el cariño que nos unirá para siempre"

Luis Font, compañero y amigo de Manolo Arjona, ha publicado unas emotivas palabras de despedida tras la inesperada muerte del artista, ocurrida a los 58 años. El emotivo texto resume cómo fue la relación de ambos forjada en la juventud y el cariño permanente que se tenían.

El fundador de Locomía recuerda al artista fallecido como "parte maravillosa de su juventud" y reclama que, aunque la vida haya llevado a cada uno por caminos distintos, los recuerdos y el cariño permanecen intactos, tal y como expresó en su mensaje público de despedida.

En una especie de carta llena de nostalgia y gratitud, Font rememora los años compartidos con Arjona, describiendo momentos "irrepetibles, llenos de ilusión, de sueños y de una energía" que solo se sienten cuando parece que "el mundo entero está por descubrir".

Despedida de Luis Font a Manolo Arjona. Redes sociales

Font subraya además la valentía con la que ambos persiguieron sus aspiraciones: "Dicen que hay un loco en cada corazón capaz de perseguir sus sueños sin miedo. Nosotros lo fuimos, y qué bonito fue vivirlo", escribe.

El mensaje insiste en que, pese a la distancia y al paso del tiempo, “una parte de esa historia siempre será mía”, y agradece el afecto y la complicidad que, según Font, nadie podrá borrar.

Concluye su despedida con una frase conmovedora: “Descansa en paz, querido Manolo. Siempre tendrás un lugar muy especial en mi corazón. Mientras yo viva, una parte de nuestra historia seguirá latiendo conmigo”.

Muerte inesperada

Manolo Arjona murió de manera inesperada en la madrugada del 1 de julio mientras dormía, dejando tras de sí una trayectoria recordada por compañeros del mundo del espectáculo y por quienes vivieron con él los primeros años de su carrera, tal y como refleja la despedida de Font.

El testimonio de Luis se suma así a las múltiples muestras de cariño que han ido surgiendo desde el anuncio de la muerte del cantante.

Manolo Arjona. Gtres

Desde Locomía también quisieron compartir unas palabras públicas a Manolo: "Fuiste el alma, el movimiento y la lealtad incondicional de un sueño que empezó en Ibiza y que cambió nuestras vidas para siempre".

"Nos quedamos con tu sonrisa, con tu pasión por el arte y con cada vuelo de esos abanicos que tú supiste hacer mágicos. Vuela alto, querido compañero; tu esencia seguirá latiendo con fuerza en cada rincón de nuestra historia", concluye el comunicado firmado con las siglas D.E.P. (Descanse En Paz), acompañado por la imagen de Manolo caracterizado con unas alas celestiales.

Este viernes, 3 de julio, sus restos mortales serán enterrados a las 17 horas en Viladecans (Barcelona), localidad catalana en la que residía.