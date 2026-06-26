Nuria March celebra su 60 cumpleaños junto a su marido, Don Johnston, con una gran fiesta en la sala Gabana

Nuria March ha celebrado su 60 cumpleaños junto a su marido, Don Johnston, en una velada muy especial celebrada en la sala Gabana. La comunicadora ha reunido a familiares, amigos y destacadas personalidades de la cultura, la empresa, la gastronomía y la televisión española para conmemorar una fecha tan significativa.

Reconocida como una de las grandes figuras de la comunicación, las relaciones públicas y el lujo en España, Nuria March llega a esta fecha tan especial en un momento profesional y personal especialmente pleno. A lo largo de su trayectoria ha construido una sólida carrera vinculada al universo lifestyle, la moda, la gastronomía y las marcas premium.

Nacida en Madrid en 1966, inició su camino profesional en el mundo de la moda como modelo durante la década de los ochenta. Una etapa que le permitió viajar, aprender idiomas y conocer de cerca una industria que marcaría su posterior mirada profesional: internacional, estética y profundamente conectada con las tendencias.

Nuria March y María de León.

Tras formarse en Comunicación, desarrolló su carrera en departamentos de grandes firmas como Carolina Herrera, Farrutx y Vasari. En 2010 fundó Nuria March Comunicación, una agencia especializada en estrategia, relaciones públicas, eventos y marketing digital para marcas de lujo, moda, belleza, gastronomía, automoción y hotelería.

Desde entonces, ha colaborado con compañías nacionales e internacionales como Ferrari, Coach New York, El Corte Inglés, NH Hoteles, Rochas o Sesderma, consolidando una forma de entender la comunicación basada en las relaciones duraderas, el cuidado por el detalle y la capacidad de crear experiencias memorables. En 2018, su agencia se incorporó a The Apartment, reforzando su posicionamiento y capacidad estratégica.

Además de su faceta empresarial, Nuria March impulsa su propio podcast de entrevistas, un espacio de conversación con perfiles inspiradores de distintos ámbitos. Su trayectoria refleja una inquietud constante por innovar y por unir la comunicación tradicional con los nuevos lenguajes digitales.

Juan Carmona y su esposa.

Entre los invitados confirmados para la celebración figuran Patricia Conde, María de León, Juan Carmona, Eduardo Chillida, Almudena Lapique, María Porto, Javier García Obregón, Isabel Abdó, Javier Mármol y Sara Zaldívar, además de destacados representantes del mundo empresarial como Carlos Torres Vila, Josep Oliu y José Bogas.

Quienes la conocen destacan su espíritu emprendedor, su disciplina, su pasión por la música y el deporte, así como su extraordinaria capacidad para crear vínculos entre personas, proyectos y marcas. Una cualidad que, esta noche, será la gran protagonista de una celebración a la altura de una de las comunicadoras más queridas y respetadas del panorama nacional.