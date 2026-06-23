Victoria y Cristina, las gemelas de Julio Iglesias, recuerdan a su primo fallecido Niccolo el día que habría cumplido 23 años

Hace unas semanas se hizo público que Miranda Rijnsburger (60 años), mujer de Julio Iglesias (82), y algunos de sus hijos ya se habían instalado en su impresionante finca de Ojén, en la provincia de Málaga, para disfrutar de los meses de verano.

Conviene puntualizar que al intérprete de Me va, me va, según las crónicas, no se le espera en España este verano. Las que sí están disfrutando del -inclemente- sol andaluz de este mes de junio son sus hijas gemelas, Victoria (25) y Cristina Iglesias (25).

En las últimas horas, las jóvenes han querido hacer un parón en su descanso estival para homenajear, para acordarse de una persona muy importante en sus vidas: su malogrado primo Niccolo, que perdió la vida en febrero de 2024, víctima de una grave enfermedad.

Cristina y su primo Niccolo.

Coincidiendo con la fecha en la que el joven habría celebrado su 23 cumpleaños, sus primas han querido ensalzar su figura compartiendo un álbum de fotografías inéditas que rescata algunos de los momentos más felices vividos junto a él.

"Feliz cumpleaños en el cielo a nuestro trillizo. Te echaremos de menos para siempre", ha escrito Cristina en una story. Una palabra, "trillizo", que resume a la perfección el estrecho vínculo que les unía.

Las fotografías reflejan una infancia y adolescencia compartida en Miami, donde los hijos de ambas ramas de la familia crecieron al margen de la exposición pública que tradicionalmente ha acompañado a uno de los apellidos más reconocibles del panorama social español.

Niccolo Iglesias falleció de manera prematura en febrero de 2024, cuando apenas tenía 20 años. Hijo del productor musical Jorge Iglesias y de Alessandra Iglesias, era nieto de Carlos Iglesias, hermano de Julio Iglesias.

Su muerte, provocada por un tumor cerebral poco común, supuso un golpe devastador. A pesar de llevar uno de los apellidos más mediáticos del país, Niccolo siempre optó por una vida discreta.

Alejado de los focos, mantenía sin embargo una relación muy cercana con el amplio clan familiar, especialmente con los hijos de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger, con quienes compartió buena parte de su infancia y adolescencia en Estados Unidos.

La imagen con la que recuerdan hoy a Niccolo.

Su estado de salud se agravó durante las navidades de 2023. Tras ser ingresado en un hospital de Miami, falleció pocas semanas después, rodeado de sus seres queridos. Desde entonces, familiares y amigos han impulsado diferentes iniciativas destinadas a preservar su memoria.

Entre ellas destaca la creación de la Niccolo's Light Foundation, una organización nacida con el objetivo de ofrecer apoyo, acompañamiento y recursos a pacientes y familias que atraviesan situaciones similares.

La estrecha unión entre Niccolo y sus primas Victoria y Cristina quedó reflejada en numerosos momentos compartidos. Uno de los más recordados tuvo lugar en noviembre de 2019, cuando las hijas menores de Julio Iglesias debutaron en el prestigioso Le Bal de París.

Aquel día, celebrado en el histórico hotel Shangri-La de la capital francesa, Niccolo acompañó a sus primas durante su gran presentación en sociedad. Su presencia fue un apoyo fundamental para las jóvenes, que siempre han destacado la importancia de su primo en sus vidas.

La finca Las Cuatro Lunas, propiedad de Julio Iglesias, ha sido durante décadas el refugio estival de la familia. Situada en un enclave privilegiado de la Costa del Sol, se ha convertido en un lugar cargado de significado para todos sus miembros.

Allí crecieron los hijos del cantante, allí se celebraron reuniones familiares y allí también se forjaron los recuerdos que ahora Victoria y Cristina han querido compartir.

"Niccolo era luz"

"Niccolo era la luz que todo el mundo buscaba, una presencia imposible de olvidar", se posteó en su memoria, en las redes de Niccolo's Light Foundation, tras el deceso del joven.

"Con tan solo 20 años, ya había vivido más que la mayoría en toda una vida. Un hombre con una energía que podía mover montañas, siempre sonriendo, siempre dispuesto a ayudar, y siempre haciendo que los que le rodean se sientan especiales", destacó el escrito.

"A pesar de luchar contra un raro tumor cerebral, luchó con una fuerza increíble, nunca perdió de vista su creencia de que la vida es hermosa. ¿Su lema? “La vida es hermosa. ¿Su sueño? Traer esperanza, amor y fuerza a los demás, especialmente a los necesitados", se añadió

"Y ese sueño no se ha desvanecido", concluyó el mensaje. "Esta es la luz que Niccolo nos dejó, y depende de nosotros llevarla adelante".