Nacho Palau: "Vivo un momento complicado con mis hijos de 14 años. Estoy solo y las secuelas del cáncer te dejan flojo"

Nacho Palau (54 años) ha vuelto a romper su silencio y lo ha hecho sin filtros ni paños calientes.

El escultor valenciano ha decidido hacer una radiografía minuciosa de su momento actual, un presente marcado por la exigente crianza en solitario de sus hijos adolescentes y el -todavía- largo camino de la recuperación física tras el cáncer de pulmón que le fue diagnosticado en agosto de 2022.

A través de sus palabras, Palau muestra un significativo giro de 180 grados en su percepción sobre Miguel Bosé (70), con quien parece haber alcanzado una madura tregua. Tras el acercamiento entre ambos, han logrado redefinir el concepto de su propia familia.

Nacho Palau en una imagen de archivo. Europa Press

La paternidad en solitario

Las reveladoras declaraciones de Nacho Palau han sido concedidas en una entrevista para la revista Lecturas, donde el exconcursante de Supervivientes se ha sincerado sobre su entorno más íntimo. Y, de manera especial, sobre la crianza desus vástagos.

A sus 14 años, los hijos de Palau han entrado de lleno en una etapa que califica de "dificilísimo" gestionar. Por este motivo, cuando se le pregunta cómo lleva la adolescencia de los menores, confiesa estar pasando por "un momento complicado".

Lo cierto es que la combinación de la rebeldía juvenil y el desgaste físico que aún arrastra tras los tratamientos oncológicos se han convertido en su mayor reto diario. Sobre todo en su faceta como padre.

"Lo más difícil es el egoísmo de ellos, van a la suya", relata con crudeza. "Como estoy solo y un poco apartado, las secuelas del cáncer sí te dejan un poco más flojito, te cuesta. Llega un momento que dices: 'Chicos, no puedo más'".

Es en ese punto de saturación donde, según explica, estallan los conflictos domésticos cotidianos: "Entonces vienen las broncas: 'Recoged esto, hoy te toca fregar a ti, quién saca a la perra...'".

A pesar de la inevitable fatiga, el valenciano piensa en el futuro de los jóvenes con pragmatismo. Ante el temor de que abandonen el nido para estudiar fuera, Palau se debate entre la nostalgia y la necesidad de respiro: "Por un lado sí [tengo miedo], por otro no... Por un lado, estoy deseando que vuelen porque estoy encerrado en casa todo el día".

Su prioridad absoluta, no obstante, sigue siendo el bienestar y el futuro de los menores: "Sea donde sea, les he dicho que lo único que quiero es que se preparen. Mi obligación es darles la mejor educación posible, que no suspendan o que puedan ir al mismo curso que sus hermanos".

"Ha cambiado todo" con Miguel Bosé

Uno de los puntos más impactantes de su relato gira en torno a la relación que mantiene con su expareja, Miguel Bosé.

Palau ha reconocido que un reciente bache de salud de uno de los menores actuó como un punto de inflexión entre ambos. Desde ese momento, "ha cambiado todo".

Aunque admite con honestidad que "la relación sigue siendo poca", la distancia le ha hecho asentar una firme conclusión respecto al núcleo que un día construyeron juntos. Siguen siendo una unidad familiar.

"Me he dado cuenta de que para mí es mi familia. Somos los seis" afirma con rotundidad, incluyendo en la ecuación al cantante y a los cuatro hermanos, quienes, según revela, "tienen planes de verse pronto los cuatro y de hacer cosas y hablan mucho de eso".

Superación y nuevos proyectos

No todo son sombras en el testimonio de Palau. Cuatro años después de recibir el diagnóstico que le cambió la vida, saborea por fin la victoria frente a la enfermedad.

Aunque reconoce el peaje físico que ha tenido que pagar -"Físicamente no soy el mismo, la quimioterapia y la radioterapia en los pulmones... me canso", revela-, el optimismo ha vuelto a asentarse en su día a día.

"No he estado muy allá, pero ahora estoy muy bien, muy contento. Ya he superado todo", celebra aliviado.

Con la enfermedad por fin en el retrovisor, Nacho Palau se prepara para reescribir su futuro profesional y personal enfocándose en el bienestar.

"Estoy ya con proyectos que tienen que ver con el fitness. Quiero cuidarme", anuncia. Una declaración de intenciones de quien, tras haber tocado fondo, está decidido a recuperar el ímpetu de antaño.