El clip exclusivo de la docuserie de Rocío Osorno: su día a día y su relación con Coco Robatto en 'Mi fin de semana perfecto'

Las redes sociales la vieron nacer como creadora de contenido, pero ahora es el turno de la pequeña pantalla. Amazon Prime Video estrena el próximo lunes, 22 de junio, el primer documental protagonizado por Rocío Osorno (39 años).

A través de dos capítulos integrados en la serie Mi fin de semana perfecto, los espectadores tendrán acceso exclusivo a la vida profesional -y también privada- de la diseñadora sevillana, ofreciendo una perspectiva tan personal como inédita hasta ahora.

"Soy Rocío Osorno, me dedico a redes sociales y también tengo una empresa de diseño". Son las palabras con las que arranca la andaluza en esta nueva producción que promete enganchar desde el primer minuto a seguidores -suma más de 2,3 millones en Instagram- y curiosos.

Clip exclusivo de 5 minutos de 'Mi fin de semana perfecto con Rocío Osorno'

De pionera digital a imperio de la moda

Detrás de las cámaras de este ambicioso proyecto se encuentra El Rugido Producciones, la productora de EL ESPAÑOL, que ha capturado cómo es el día a día de la empresaria.

Este, por cierto, empieza, curiosamente, de una manera más simple de lo que se pueda imaginar: "Normalmente una mañana para mí empieza con el café".

Y, como quien lee la prensa diaria, cotillea lo que le ofrece "el algoritmo": "Me siento en la mesa, abro Instagram, analizo un poco por encima", revela.

Resulta inevitable, cómo no, que empiecen a salirle "chorradas" en la pantalla de su smartphone.

En el capítulo 1, la emprendedora habla de asuntos menos frívolos, como el frenesí de los 40. Acompañada de una de sus mejores amigas, en la docuserie se zambulle de lleno en la búsqueda del lugar idóneo para celebrar su entrada en la nueva década.

Un día de locos donde habrá tiempo para la selección de estilismos, una visita exprés a su estudio de moda para cerrar diseños de última hora y, cómo no, una gran fiesta nocturna.

Pero en las intensas jornadas de Osorno hay mucho más que eso. Hay trabajo. Hay agenda. Hay compromisos. Y también familia.

Entre la conciliación... y Coco Robatto

Y es que, detrás del glamour, los eventos y una lista interminable de compromisos, hay una mujer real. Rocío es, ante todo, una entregada madre de dos hijos. Tal como refleja el documental, muestra cómo hace auténticos malabarismos para compaginar la crianza de sus pequeños con su exigente profesión.

En este entorno íntimo, no tan conocido para el gran público, desarrolla una vida privada sorprendentemente rutinaria. En ella le toca, como a tantas madres, organizarse con la ayuda con su exmarido, el político Jacobo González-Robatto, más conocido como Coco Robatto.

Se divorciaron el 30 de diciembre de 2020 tras un año y medio de matrimonio, pero mantienen una excelente relación como padres. Tanto, que el propio Robatto aporta su testimonio en la docuserie.

De todo ello habla en el capítulo 2. En él muestra su lado más íntimo. Lejos de los focos, la Rocío más familiar es esa que disfruta cocinando un puchero de domingo para los suyos. "Soy muy de mi entorno cercano", reconoce.

Con un ritmo ágil y una mirada cómplice, la productora de este diario consigue que la andaluza muestre su realidad sin filtros. Es una de las mujeres más influyentes del panorama nacional. Y una auténtica reina de las comunidades virtuales.

Rocío Osorno, en la docuserie 'Mi fin de semana perfecto'. El Rugido Producciones.

Su imperio textil

Rocío Osorno está considerada, por derecho propio, una de las influencers pioneras en España. Fue de las primeras que supo vislumbrar el potencial de las social networks como una potente plataforma publicitaria.

Ha sido así como se ha convertido, casi en tiempo récord, en un referente de moda y belleza gracias a sus aplaudidos vídeos de looks y consejos de lifestyle. El universo digital la adora. Y ella lo sabe.

Gracias, precisamente, a su tirón en el horizonte 2.0 logró hacer de sus cuentas el trampolín para construir un auténtico imperio textil.

A día de hoy, su firma Rocío Osorno Studio abarca todo el proceso de creación: desde el diseño y la confección desde la raíz, hasta la venta directa al público. Un sueño empresarial que ha culminado con la apertura de su nueva tienda en el corazón del centro de Sevilla, donde sus seguidoras pueden tocar y vestir sus exclusivas colecciones.

"Detrás de ella hay una empresa. Rocío da de comer a 13 familias", recuerda Concha, la jefa de su taller.

El momento más esperado del documental tiene lugar cuando su amigo, el periodista Pedro Jota, le saca los colores en la que se perfila como la entrevista más honesta, sincera y directa que ha concedido hasta el momento.

En definitiva, Mi fin de semana perfecto es el retrato definitivo de Rocío Osorno. También el regalo ideal para sus seguidores, que por fin podrán conocer a la persona que habita detrás del personaje. La cuenta atrás para el 22 de junio ha comenzado. No se la pierdan.