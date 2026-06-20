El refugio de Miguel Ríos, 82 años: una casa en el barrio más exclusivo de Madrid, a 9.500 euros el metro cuadrado

Un pequeño accidente doméstico ha obligado al "rey del rock" en español a bajarse temporalmente de los escenarios.

Miguel Ríos (82 años) se encuentra guardando reposo tras sufrir un percance en su hogar que le provocó un fuerte golpe en la cabeza y un posterior traumatismo craneal catalogado como leve.

Por prescripción facultativa, el artista ha tenido que pausar de forma inmediata dos de los conciertos de su gira nacional El Último Vals, suspendiendo sus conciertos más inminentes en Ourense y Arucas (Gran Canaria).

Su equipo ya ha emitido un comunicado de tranquilidad asegurando que su evolución es favorable, y es precisamente en su blindada residencia de Madrid donde el granadino ha encontrado el mejor santuario para su convalecencia.

Miguel Ríos. Jesús Umbría.

Un barrio que surgió en los años 30

El músico vive actualmente en una casa situada en El Viso, un exclusivo y céntrico barrio del distrito de Chamartín donde reside junto a su pareja, Regina.

Se trata de un remanso de paz urbano idóneo para su recuperación, que el artista suele alternar con largas temporadas de desconexión en su Granada natal. Su hogar madrileño se asienta en el barrio con mayor renta per cápita de España (con 44.901 euros), según datos del Instituto Nacional de Estadística.

Nacido como una colonia histórica a principios del siglo XX, El Viso fue edificado por el célebre arquitecto Rafael Bergamín Gutiérrez en 1933 durante la Segunda República, acogiéndose a la Ley de Casas Económicas de 1925.

Aquellas viviendas unifamiliares de estilo racionalista se situaban entonces a las afueras de la capital y en una de sus zonas más elevadas. Precisamente de ahí proviene su nombre, ya que, tal y como recoge la Real Academia Española en su primera acepción, un "viso" es una altura o elevación desde la cual se descubre mucho terreno.

Hoy en día, pasear por sus calles arboladas, -donde residen empresarios, altos ejecutivos y diplomáticos-, es hacerlo por el 'kilómetro cero' del boom inmobiliario más exclusivo de la capital: el precio del metro cuadrado en este oasis residencial bate récords en la ciudad.

Y es que el valor del inmueble en este barrio se disparó un 22% el pasado mes de enero y marcó un nuevo máximo histórico al alcanzar los 9.544 euros por metro cuadrado, según datos de Idealista. A día de hoy, -según este mismo portal inmobiliario-, el precio medio de la superficie de vivienda es de 10.177 euros el metro cuadrado.

Dichas cifras se refieren al mercado de viviendas de segunda mano. En lo que respecta nuevos proyectos, las cifras se disparan hasta llegar a cuantías verdaderamente astronómicas: entre los 13.000 y los 28.000 euros el metro cuadrado.

Delimitado por arterias tan importantes como el Paseo de la Castellana, Concha Espina, Príncipe de Vergara y María de Molina, este discreto vecindario es el escondite predilecto de grandes fortunas y rostros tan conocidos como Florentino Pérez, el exfutbolista y entrenador Xabi Alonso o Amber Heard, exmujer de Johnny Depp.

Heard, por cierto, no es la única celebrity que se ha afincado en este barrio. Décadas atrás, la mítica Ava Gardner vivió en un lujoso dúplex ubicado en el número 11 de la calle del Doctor Arce. En este domicilio, -que habitó hasta finales de los años sesenta-, la actriz organizaba fiestas legendarias y fue vecina del general Juan Domingo Perón.

Las mujeres de su vida

Detrás de los muros de este refugio en El Viso se esconde la faceta más madura e íntima de un hombre que, a pesar de haber vivido bajo los focos del rock and roll, siempre ha buscado la estabilidad en el amor.

En la vida de Miguel Ríos ha habido dos mujeres que le han marcado profundamente. La primera fue Margaret Watty, una discreta diseñadora de ropa y traductora a la que conoció a principios de los años 70 en Ibiza.

Margaret prefirió siempre mantenerse alejada de los focos, pero juntos construyeron una historia que duró dos décadas y de la que nació el gran orgullo del cantante: su hija Lúa. Los seguidores más fieles recordarán que el artista le dedicó a su pequeña una tierna e inolvidable canción cuando apenas tenía dos años: Lúa, Lúa, Lúa. La pareja se separó en los años 90.

Con la perspectiva de los años, el propio Miguel Ríos ha confesado con naturalidad su historial sentimental: "Solo he tenido dos parejas en mi vida y con ambas me lo he pasado muy bien".

El artista admite haber tenido varios romances informales a lo largo de su juventud -"ligues" entre los que llegó a haber una ministra, una actriz y una ayudante de dirección-, pero ninguno de ellos llegó a transformarse en una relación estable.

En la actualidad, el gran pilar de su vida —y su presente— es Regina, su pareja actual, a quien define con admiración como su verdadera "compañera". Regina, una auténtica desconocida para el gran público, se ha convertido en su gran apoyo diario en la capital y en la persona que vela por su bienestar durante estos días de descanso obligatorio.

A la espera de volver

La paz y el silencio con el que encara este proceso de recuperación contrastan de lleno con la energía arrolladora que Miguel Ríos ha desplegado durante más de medio siglo.

La trayectoria del granadino es, en realidad, la historia misma del rock en España. Su primer gran impacto internacional llegó en 1969 con el Himno a la alegría, una soberbia adaptación de la Novena Sinfonía de Beethoven que vendió millones de copias en todo el mundo.

Sin embargo, su cumbre definitiva se fraguó en 1982 con la publicación de Rock & Ríos, un doble álbum grabado en directo que se convirtió en el disco más vendido de la historia del rock español y en la banda sonora de toda una generación que estrenaba la Transición.

Con giras faraónicas pioneras en nuestro país y temas inmortales como Bienvenidos o Santa Lucía, el músico se coronó como el gran precursor de la música en vivo en España.

Aunque al veterano rockero "le da mucha rabia tener que cancelar" sus próximos compromisos debido a su accidente, su entorno asegura que en cuanto cumpla con los días de reposo preventivo volverá a la carga para subirse de nuevo a los escenarios.