El multimillonario británico Joe Fournier reabre la mítica discoteca Olivia Valere tras una inversión de 15 millones

Dos meses después del cierre de la discoteca Olivia Valere, punto de encuentro de la jet set de Marbella, el local ha vuelto a abrir sus puertas.

El multimillonario británico y boxeador Joe Fournier y sus socios en España, los mexicanos Mandala Group -liderado por la familia Altamirano-, han reinaugurado la mítica sala que ha sufrido una transformación profunda.

Los nuevos propietarios han hecho una inversión de 15 millones de euros en este local de más de 2.150 metros cuadrados que mantiene su atmósfera oriental.

El antiguo Palacio de Babilonia conserva su encanto a la vez que respira la icónica esencia del nuevo sello. Ahora el lujoso club se conoce con el nombre de Bonbonniere y cuenta con diferentes y monumentales espacios.

Sala interior de Bombonniere. Bonbonniere Marbella

El primero es su preciosa terraza, donde ya se encuentra operativo su restaurante, con una escogida oferta culinaria y coctelería de autor. El segundo, qué duda cabe, su sala interior, con una enorme pista de baile con los equipos de sonido más innovadores, reservados para los VIP, barras y una cabina donde se podrá ver a los DJ que llenan estadios en todo el mundo.

La sala ya ha anunciado algunos de los nombres: Agents of Time, el dúo italiano que conquistó al público en Tomorrowland Winter; Carlita, sensación en festivales como Coachella y Burning Man, o Diplo, uno de los productores y DJs más influyentes del mundo, pincharán aquí.

El exclusivo club nocturno pretende recuperar el éxito de la época dorada de Marbella cuando personajes como Liz Taylor, Sean Connery o Paris Hilton (45) se dejaban ver por sus reservados. Situada en la urbanización marbellí Nueva Andalucía -llamado Beverly Hills español- la antigua Olivia Valère fue durante años uno de los templos indiscutibles del ocio nocturno en la Costa del Sol.

Paris Hilton junto a Olivia Valere.

Por su pista no solo pasaron un sinfín de celebridades, también empresarios, miembros de la realeza y rostros habituales de la alta sociedad europea. Su cierre temporal generó incertidumbre entre sus habituales, pero la reapertura confirma que el espacio sigue apostando por un público selecto y por experiencias de alto nivel.

Solo hace falta entrar en su página web e intentar acceder a algunos de sus reservados. Sus precios oscilan desde los 1.000 a 5.000 euros por mesa. A esto hay que añadir los gastos de gestión que están entre los 200 o 250 euros por reserva.

Marbella continúa posicionándose como uno de los destinos favoritos de las grandes fortunas, especialmente durante la temporada estival. Bonbonniere busca precisamente atraer a esa clientela internacional que busca exclusividad, privacidad y espectáculo.

Además, con el fin de preservar el ambiente, imagen y estándares del establecimiento, no es de extrañar que los clientes deban cumplir unas normas de vestimenta.

"Salvo que se indique expresamente lo contrario para un evento concreto, se exigirá vestimenta elegante o acorde con la categoría y estilo del establecimiento", señalan desde el establecimiento. No está permitido el acceso con ropa o calzado deportivo, pantalones cortos o prendas rasgadas o excesivamente desgastadas.

¿Quién es Joe Fournier?

Joe Fournier Bonbonniere Marbella

El empresario británico Joe Fournier, que ha dado una segunda vida a la mítica discoteca Olivia Valere, es hoy en día dueño de los clubes más exclusivos del mundo. Sin embargo, sus orígenes son mucho más modestos. Nació en 1983 en un barrio humilde de Londres y pronto aprendió a buscarse la vida.

Trabajó como lavaplatos desde los 13 años mientras practicaba sus dos pasiones: el baloncesto y el boxeo. Con 18 fichó como jugador profesional de baloncesto, pero una lesión le obligó a retirarse. También fue boxeador profesional, debutando en 2015 y logrando un título internacional de la WBA.

Después montó su propia cadena de gimnasios -llegó a tener 14 centros-, que vendió para establecerse finalmente como hostelero. Su primer local Bonbonniere se levantó en Mykonos y pronto se convirtió en el 'place to be' de los famosos adinerados de todo el mundo. Entre su red de contactos se encuentran celebridades como Madonna o Gwyneth Paltrow.

Con el tiempo abrió otro en Tulum, ahora el de Marbella y próximamente habrá otra apertura en Madrid. Es en la capital de España donde ha fijado su residencia en un antiguo palacete en La Latina, aunque por agenda se pasa las semanas volando en su jet privado de una parte a otra del mundo.

Ahora, gracias a Fournier, el legado de Olivia Valère no desaparece, sino que se transforma para adaptarse a una nueva era donde la exclusividad ya no es un valor añadido, sino el principal reclamo.