Andy, de Andy y Lucas, 44 años: "Voy al psicólogo desde 2007. Tenía conflictos conmigo mismo y ataques de ansiedad"

El éxito masivo tiene una cara B que pocas veces se cuenta en el momento de máximo esplendor. Andrés Morales (44 años), conocido por todos como Andy, ha hablado de manera pública sobre la faceta más agridulce de su trayectoria personal y profesional.

Recientemente, el cantante gaditano ofreció una de sus declaraciones más honestas sobre su salud mental, exponiendo algunos aspectos dolorosos de su vida.

Fue el pasado 1 de abril de 2026, en el programa Ex. La vida después, de Cuatro, cuando el excomponente del dúo Andy y Lucas desnudó su corazón con Ana Milán (52).

Andy Morales en un concierto junto al extinto grupo 'Andy y Lucas'. Gtres

La batalla de la salud mental

El titular de su situación es contundente. En su caso, la salud mental es una lucha que arrastra desde hace casi dos décadas.

"Desde 2007 estoy yendo al psicólogo porque tenía conflictos conmigo mismo, de tener ataques de ansiedad, de ponerme agresivo... y de ir a cantar (pensando) 'a ver si hoy nos vamos a pegar", comentó en su charla con la actriz.

Lo cierto es que el ritmo frenético de la industria y las presiones internas del dúo terminaron por pasarle factura en pleno auge de su carrera, sembrando las bases de lo que años más tarde terminaría con la disolución definitiva de la formación.

En la citada entrevista, Andy describía su vida profesional como “una montaña rusa”, repleta de múltiples variables: “Hoy estás aquí, después bajas y muchas veces no entendemos qué pasa”.

Andy Auditorio Mar de Vigo

Asimismo, reconocía sentir “presión” y el desgaste por tener que mostrar su mejor versión de cara a los fans: “Tienes que estar al pie del cañón. Tienes que ser simpático siempre. Como dicen, este es el precio de la fama, pues te guste o no es lo que hay”, detallaba.

Sobre el peso de la popularidad y la exposición mediática, reflexionaba también que se encuentra en una etapa de cambios: "Son muchas cosas que uno piensa. No solo en el trabajo, también cosas personales, y es mucha responsabilidad la que tiene uno. Todavía no tengo una estabilidad".

"Mi mujer me dejó, lo pasé mal"

Andy, centrado ahora en su nueva andadura profesional en solitario, reveló a Milán que ha blindado su corazón al amor. Desde la separación de su mujer, prefiere no dejarse llevar por los sentimientos.

"Estaba casado... Me dejó mi mujer por historias personales de cada uno y lo pasé muy mal. Ahí me prometí no volver a enamorarme. Cuando veo que alguien me importa mucho me alejo", reconocía.

Sincero, admitía que aún no se siente preparado para vivir una nueva relación: "Me da miedo enamorarme porque cuando te desenamoras lo pasas muy mal (...) Por desgracia, siempre está metido el dinero: 'Me tienes que pagar tanto".

En la actualidad, Andy se ha desvinculado por completo del dúo, rodeado por un entorno que le proporciona un afecto sincero. Tiene "muchísimos amigos y amigas". Todos ellos están a su lado porque lo conocen de verdad: "No me quieren porque soy Andy".